Всемирный союз староверов: в Прощеное воскресенье Папа Римский призвал россиян и украинцев простить друг друга

Папа Римский Франциск сегодня в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры в Прощеное воскресенье, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего — кого обидел в России», — сказал Севастьянов РИА Новости после разговора с Папой.

В воскресенье перед началом Великого поста (в 2023 году у восточных христиан он начнется 27 февраля) в православных храмах совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Обычно говорят «прости меня», а в ответ — «Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!». Данная традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня.