В Преображенской епархии стало на одного клирика больше (ФОТО)

В воскресенье 20 июня Владыка Иосиф Верт рукоположил в Кафедральном соборе Преображения Господня выпускника Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Сергея Петрова в сан диакона…

Вот, что рассказал о себе новый клирик Преображенской епархии:

Меня зовут Сергей Петров. Я родился 20 ноября 1984 г. в Новосибирской области, на территории католического прихода Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышев. Принял Крещение в Православной Церкви 27 октября 1992 г. В нашей деревне не было храма, поэтому члены нашей семьи не были практикующими христианами, однако в семье отмечались главные церковные праздники. По окончании средней школы я учился в НГПУ на факультете технологии и предпринимательства по специальности машиностроение.

Первые мои контакты с Католической Церковью имели место в 2007 г., когда я находился в очень трудной ситуации. С 2009 г. я, устроившись на работу в Новосибирске, стал проходить катехизацию при Кафедральном соборе Преображения Господня. В 2010 г. приступил к своей первой исповеди и Первому Причастию. В том же году получил серьёзную травму, после чего проходил длительное лечение в больницах и реабилитационных центрах. С 2011 по 2013 г. проживал в приходском доме в городе Куйбышев, где под руководством настоятеля исполнял различные работы и служения на приходе Святых Апостолов Петра и Павла.

В октябре 2013 г. поступил в предсеминарию в Новосибирске, где провёл один год, после чего был направлен в город Джалал-Абад в Киргизии, где на протяжении девяти месяцев помогал отцам-иезуитам в их приходской работе. С 2015 по 2021 г. обучался в Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

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Владыке Иосифу сослужил ректор Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» отец Константин Передерий, который и представил Владыке кандидата в духовный сан, а по окончании службы обратился к новорукоположенному диакону с теплым словом поздравления. У алтаря прислуживали собратья Сергея по духовной семинарии.

В своей проповеди Преосвященный Иосиф Верт рассказал о сущности диаконского служения как служения любви и напомнил Сергею о его славных предшественниках –выпускниках Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии еще дореволюционных времен: архиепископах, епископах, священниках, многие из которых стали мучениками. Сергею предстоит продолжить этот славный ряд свидетелей Христа. В качестве непревзойденного примера истинного священнослужителя Владыка Иосиф указал на личность Слуги Божия епископа Александра Хиры, чье имя носит Епархиальный центр Преображенской епархии. Преосвященный Александр много лет провел в сталинских лагерях, очень многое пережил, но и на 60-й год своего священства мог всё с тем же юношеским энтузиазмом свидетельствовать о своем призвании: «Если бы Господь дал мне выбирать сто раз, я бы сто раз избрал путь священства!». «Я хочу пожелать тебе, дорогой Сергей, дорогой кандидат, чтобы и ты после 60-ти лет в духовном сане мог бы повторить слова епископа Александра!» – сказал Владыка Иосиф в заключение.

Диакон Сергей Петров ныне делает свои первые шаги на ниве духовного служения в Церкви: его ждет диаконская практика на одном из приходов епархии, а затем – та самая желанная цель предпринятого десять лет назад начинания – рукоположение в пресвитеры. Так пожелаем же отцу Сергею на этом пути обильного Божия благословения!

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Рассказ о состоявшемся рукоположении во диаконы дополняет фоторепортаж ТВ «Кана»: