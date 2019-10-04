В преддверии Синода епископов по Амазонии: Папа Франциск принял участников Международного конгресса, посвященного 40-летию Конференции в Пуэбла

3 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников международного конгресса, посвящённого 40-летию III Конференции латиноамериканских епископов в городе Пуэбла (Мексика). Благодаря этому историческому событию «Церковь Латинской Америки сделала шаг на пути к своей зрелости». Этот форум, созванный по инициативе Папской Комиссии по делам Латинской Америки и Папским Комитетом исторических наук, прошел в Ватикане в преддверии Чрезвычайной Ассамблеи Синода епископов по Амазонии, который будет работать с 6 по 27 октября с.г. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи к делегатам Святейший Отец отметил, что тремя элементами, «которые направляли» конференцию в Пуэбле, были выступление Иоанна Павла II на её открытии, Апостольское увещание Павла VI Evangelii nuntiandi, а также Генеральная конференция латиноамериканских епископов в Медельине (Колумбия). По словам Папы Франциска, Evangelii nuntiandi – это не только «лучший послесоборный пастырский документ, остающийся в силе и в наши дни»: вместе с документом Апаресиды он является путеводителем по Апостольскому увещанию нынешнего Святейшего Отца Evangelii Gaudium (2013).

Сорок лет назад священник Хорхе Бергольо возглавлял провинцию Общества Иисусова в Аргентине и внимательно следил за работой конференции в Пуэбле, в которой было немало новаторских и смелых аспектов, таких как: «Новизна исторического самосознания Церкви в Латинской Америке; глубокая экклесиология, которая воспроизводила образ и путь Народа Божьего на Втором Ватиканском Соборе; гармоничная инкультурация мариологии; богатейшие и наиболее творческие главы о евангелизации народной культуры и благочестия в Латинской Америке, что заложило прочную основу для продвижения вперёд; смелая критика тогдашнего непризнания прав и свобод человека, а также перспективы для молодёжи, неимущих и строителей общества».

В заключение своего обращения Папа Франциск подчеркнул важность изучения упомянутых документов латиноамериканского епископата: «Они способны продвигать величайшие ценности континента, прежде всего народное благочестие, – богатое, потому что оно не подвержено клерикализму».