В последний день ушедшего 2019 года Папа Франциск размышлял о том, каким должен быть наш отклик на присутствие среди нас Бога

Бог присутствует среди нас… К чему нас побуждает нас это Его присутствие? Ответ на на данный вопрос Епископ Рима искал вместе с жителями Вечного Города, которые пришли в собор Святого Петра на благодарственное богослужение по случаю завершения календарного года. Папа Франциск возглавил Первую Вечерню торжества Пресвятой Богородицы Марии, в ходе которой сказал проповедь. Последнее в 2019 году Папское богослужение завершилось пением благодарственного гимна «Тебя, Бога, хвалим» и благословением Святыми Дарами…

В своей проповеди Святейший Отец сделал ударение на нашем призвании открываться навстречу другим людям и пытаться понять их, прислушиваться к их просьбам о помощи, поскольку слушание – это уже акт любви. Комментируя краткое чтение Вечерни – «Когда настала полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Гал 4,4) – он обратил внимание на тот момент, что посланный Отцом Сын «разбил свой шатер» в Вифлееме, о котором в Писании сказано, что он «слишком мал», а жил в Назарете, о коем в Писании вовсе не упомянуто и о котором Его современники судили так: «Из Назарета может ли быть что доброго?»… Умер же Сын Божий, будучи «извергнут как мусор» из великого города Иерусалима.



«Божие намерение совершенно понятно: чтобы выразить Свою любовь к нам, Он избирает маленький городок и еще один городок, с которым никто не считается, а придя в Иерусалим, присоединяется к грешникам и отверженным. Никто из жителей этого города не отдает себе отчета в том, что Сын Божий, ставший человеком, ходит по его улицам. Вероятно, даже ученики Иисуса в полной мере уяснили Его тайну лишь после Пасхального события», – отметил Папа и продолжил: «Слово близящегося Спасения и его знамения, творимые Иисусом в городе, вызывают восхищение и мимолетный энтузиазм, но так и остаются непринятыми в их полном значении, а спустя короткое время о них уже и вовсе не вспоминают: это становится очевидным, когда римский наместник предложил толпе сделать выбор, кого отпустить, Иисуса или Варраву? Иисуса распнут за городской чертой на холме, под аккомпанемент издевательских комментариев. Однако же именно оттуда, с Креста – нового древа жизни – Бог ненасильственно, но властно, привлечет к Себе всех. И Скорбящая Матерь Божия, стоящая под Крестом, распространяет Свое материнское чувство на всех людей».

«Бог разбил Свой шатер посреди города… и уже более никогда не удалялся оттуда!» – сказал Епископ Рима далее, подчеркнув, что Божие присутствие, в том числе и в Риме, следует «не устраивать искусственно, а открывать». Для этого необходимо просить Бога о даровании «благодати нового зрения», то есть об умении принять «точку зрения веры, открывающей присутствие Бога, живущего в наших домах, на наших улицах и площадях». В свое время пророки Израиля предостерегали от соблазна «связывать присутствие Божие исключительно с храмом», поскольку Бог «живет среди Своего народа как такового». «Больше того, – заметил Папа, – Бог, желая через Сына Своего обновить всё сущее, начинает не с храма, а с лона неприметной и нищей женщины из избранного народа. Это Божье постановление является непревзойденным в своей гениальности! Бог не изменяет ход истории через могущественных людей, через мощные государственные или религиозные институты… Нет, Он начинает действовать через женщин родом с окраин империи, таких как Мария или ‘неплодная’ Елисавета».



Отметив, что Бог, пробуждая через Своего Духа Слово во всех человеческих сердцах, призывает всех детей Своих прилагать усилия для достижения мира, Святейший Отец призвал присутствующих на Вечерне верных взглянуть также и на Рим «глазами Божьими». По словам Понтифика, Господь радуется всякий раз, когда видит что-то хорошее в наших повседневных трудах и инициативах. «Рим – это не только сложный город со многими проблемами, неравенством, коррупцией и социальным напряжением. Рим – это город, в который Бог посылает Свое Слово, водворяемое силой Святого Духа в сердцах его жителей и побуждающее их несмотря ни на что верить, надеяться, любить, борясь за общее благо», – сказал Епископ Рима, далее обратив свою мысль к «многочисленным бесстрашным людям», верующим и неверующим, с которыми ему довелось встретиться за минувшие годы своего служения как Преемника Святого Петра. Святейший Отец назвал этих людей «пульсирующим сердцем» Рима. «Поистине, Бог никогда не переставал коренным образом изменять ход истории и облик нашего города через ‘народ бедный и простой’, через живущих в нем людей: Он избирает их, посылает им вдохновение, мотивацию для действия, для налаживания связей…, побуждает их строить не стены, а мосты», – сказал предстоятель Римской Церкви и призвал своих слушателей задуматься о том, чего именно Господь ожидает от них, ожидает от всех нас. А ожидает Он, чтобы мы умели выходить навстречу другим людям и терпеливо выслушивать их.

«Слушание – это уже дело любви! Находить время для других людей, разговаривать с ними, проницательным взглядом распознавать присутствие и действие Бога в их жизни, свидетельствовать больше делами, нежели словами… Новая жизнь, жизнь по Евангелию – это на самом деле служение любви, преображающее окружающую реальность. Если мы так поступаем, то в городе, а также и в Церкви, формируется новая атмосфера, в коей витает желание снова отправиться в путь, преодолеть старую логику противостояния и размежеваний, чтобы всем вместе сотрудничать в созидании более справедливого и братского общества», – сказал Папа Франциск, а в заключение призвал: «Мы не должны бояться или чувствовать себя неподходящими для исполнения важной миссии. Помните: Бог избирает нас не за нашу ‘виртуозность’, но как раз потому, что мы являемся людьми незначительными и ощущаем себя таковыми. Мы благодарим Его за ту благодать, которой Он поддерживал нас на протяжении уходящего года, и с радостью возносим Ему песнопение хвалы».



По материалам Vatican News