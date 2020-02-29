В последний день февраля Папа Франциск провел рабочие встречи, но отменил официальные аудиенции

Папа Римский Франциск отменил официальные аудиенции, но провел рабочие встречи, запланированные на субботу 29 февраля, – заявил глава Зала печати Святого Престола, отвечая на вопросы журналистов о здоровье Понтифика.

«Сегодня утром, после совершения св. Мессы в Доме Святой Марты, Святейший Отец провел запланированные встречи, за исключением аудиенций для членов Международной группы по биоэтике и участников Генерального капитула Легионеров Христа и Генеральных ассамблей монашествующих и светских верующих движения “Regnum Christi”», – сообщил Маттео Бруни.

В первой половине дня 29 февраля Папа Франциск встретился с Верховным Архиепископом Киево-Галицким Блаженнейшим Святославом Шевчуком, предстоятелем Украинской Греко-Католической Церкви; кардиналом Марком Уэлле, префектом Конгрегации по делам епископов; архиепископом Челестино Мильоре, Апостольским нунцием во Франции; архиепископом Джозефом Спиттери, Апостольским нунцием в Ливане.

В последние дни сообщалось о «легком недомогании» Предстоятеля Вселенской Церкви. 1 марта Папа Франциск намерен вместе с сотрудниками Римской Курии отправиться на великопостные духовные упражнения, которые пройдут в городке Аричча близ Рима и продлятся до 6 марта.

По материалам Vatican News