В понедельник 24 февраля кардинал Паролин возглавил молебен о здравии Святейшего Отца

Несмотря на проливной дождь, вчера вечером тысячи людей собрались в Ватикане на площади Святого Петра, чтобы помолиться за Папу Франциска, который находится в больнице с серьезными проблемами со здоровьем.

Кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин, возглавивший молитвенное собрание, вверил Епископа Рима всесильному заступничеству Матери Божией и попросил Её поддержки во времена испытаний и болезней. Вечерняя молитва понедельника началась в 21:00 и собрала представителей всех дикастерий Ватикана, а также духовенство Римской епархии и множество простых верующих людей.

«Дорогие братья и сестры, в Деяниях святых апостолов рассказывается, что Церковь непрестанно молилась, пока Петр находился в темнице (ср. Деян. 12:5). На протяжении двух тысяч лет народ христианский молится за Папу, когда он находится в опасности или бывает болен, — сказал иерарх. — И в эти дни, с момента госпитализации Святейшего Отца в больницу отдельные верующие и христианские общины по всему миру возносят за него интенсивные молитвы Господу. К этой молитве святого Розария теперь публично присоединяется и всё сообщество служителей и иерархов Рима и Ватикана. Доверимся могущественному заступничеству Пресвятой Девы Марии, особенно призывая Её в молитвах под именем Salus infirmorum («Целительница больных»). Пусть же Та, Которая является нашей заботливой Матерью, поддержит его в это время болезни и испытаний, и поможет ему поскорее выздороветь».

После чтения радостных тайн Розария был пропет антифон Salve Regina и прочитана Лоретанская литания. А в заключение — после антифона Oremus pro Pontifice — кардинал Паролин преподал всем присутствующим благословение.

Чтение молитвы святого Розария о Папе Франциске будет совершаться ежедневно на площади Святого Петра в 21:00 по римскому времени.