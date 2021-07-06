В Польской Церкви представлен отчет о сексуальных злоупотреблениях

Представленные данные свидетельствуют об усилиях Церкви в Польше по предотвращению сексуальных преступлений против малолетних, передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Польская епископская конференция обнародовала данные по сексуальным злоупотреблениям в отношении несовершеннолетних, которые имели место в поместной Церкви с 1958 по 2020 год. Исследование проведено Институтом статистики Католической Церкви, Отделом защиты детей и молодежи и Епископским фондом Святого Иосифа.

81 процент всех злоупотреблений, то есть 299, относятся к периоду с 1958 по 2017 год.

Что касается последних лет, то документ сообщает о 368 заявлениях о сексуальном насилии, поступивших с 2018 по 2020 год: 300 из них относятся к епархиям и 68 – к монашеским конгрегациям. В них речь идет о 173 жертвах младше 15 лет и 174 — старше 15; число малолетних жертв мужского и женского пола примерно одинаковое. Однако более половины из всех заявленных случаев находятся еще на стадии расследования, а 10 процентов обвинений оказались несостоятельными.

Всего виновными в злоупотреблениях названы 292 монашествующих и священника. В 48 процентах случаев о насилии заявляли сами жертвы или их представители, в 19 процентах случаев с обвинениями выступали представители духовенства. В некоторых случаях о злоупотреблениях сообщали члены семьи или друзья жертв, а также государственные власти и СМИ.

46 процентов обвиняемых были отстранены от служения на время расследования, 36 процентам было запрещено общаться с детьми и молодежью, а 37 процентам было предписано находиться во время расследования в определенном месте. Десять процентов обвиненных пресвитеров не были отстранены от служения.

Индивидуальную терапию получили 13 жертв в 9 епархиях, а программы профилактики и предотвращения злоупотреблений были реализованы в католических школах и в 11 епархиях.