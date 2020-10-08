В Польше пройдет международный фестиваль христианской культуры

С 15 по 18 октября в Варшаве пройдет VI Конгресс христианской культуры. Фестиваль призван стать площадкой для диалога между представителями разными ветвями христианства, также работниками культурной сферы. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на Polskie Radio 24.

Конгресс будет сопровождаться многочисленными художественными выставками, трансляцией тематических кинофильмов, а также музыкальными концертами. Главный организатор мероприятия — архиепископ и митрополит Люблинский Станислав Будзик поясняет, что Конгресс призван сблизить позиции разных конфессий, а также творческой интеллигенции на происходящие в мире процессы.

Среди гостей фестиваля, представляющих Католическую Церковь, будет кардинал Курт Кох, председатель Папского совета по содействию христианскому единству.

От Русской Православной Цекрви участником станет епископ Истринский Серафин (Амельченков), викарий Патриарха Московского и всея Руси.

Третью ветвь христианства, то есть протестантизм, будет представлять старший епископ Евангелическо-Аугсбургской Церкви в Польше Ян Шарек.

Примечательно, что представители трех ветвей христианства проведут совместную дискуссию «Восток — Запад». Сообщается, что в ней будет также принимать участие белорусский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.