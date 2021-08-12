В Польше отметят 80-летие мученической кончины святого Максимилиана Марии Кольбе, покровителя трудных времен

14 августа этого года исполнится 80 лет со дня мученической смерти священника-францисканца Максимилиана Марии Кольбе в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау недалеко от Освенцима, Польша.

Как сообщает Католическое информационное агентство KAI, в этот день представители Ордена францисканцев, к которому принадлежал святой, почтят память своего собрата в мемориальном комплексе на месте нацистского лагеря смерти, где добровольно принес себя в жертву отец Максимилиан за жизнь другого человека. Главные торжества пройдут в мемориальном центре Максимилиана Кольбе в Харменжах, вблизи Освенцима, и на территории самого бывшего концлагеря.

Всех почитателей святого Максимилиана Кольбе братья-францисканцы приглашают на торжества по случаю 80-летия его рождения на Небесах.

Максимилиан Мария Кольбе родился в Польше в 1894 году в христианской семье. Учился в младшей семинарии, открытой конвентуальными францисканцами во Львове. С 1912 по 1919 год Максимилиан жил в Риме, где учился и принес торжественные обеты, став священником в 1918 году. Исходя из идеала «обновления всего во Христе через Непорочную Деву», он основал в 1917 году воинство Непорочной Девы Марии. В 1919 году он вернулся в Польшу и, несмотря на неоднократное пребывание в санатории из-за проблем со здоровьем, продолжил свой замысел, основав журнал «Рыцарь Непорочной». В 1927 году в сорока 40 км от Варшавы он построил буквально с нуля монастырь-город Непокаланов, город Непорочной Девы. В нем было много обращений к Богу, монашеских и священнических призваний. Когда в 1939 году в Польшу вторглись немцы, в монастырь были приняты более 2000 евреев и преследуемых людей всех национальностей и религий. В сентябре 1939 года немногие оставшиеся монахи были депортированы нацистами в концлагерь в Амтице (Германия). Через два месяца их неожиданно освободили. В феврале 1941 года о. Максимилиана вновь арестовали и на этот раз доставили в Освенцим, где его поместили вместе с евреями и назначили на самые унизительные работы. Для них присутствие иеромонаха стало утешением: он учил их молиться, прощать, отпускал грехи, укреплял в вере и вселял надежду. Одному заключенному из его блока удалось бежать. Нацисты решили за это осудить 10 заключенных на голодную смерть в бункере. Один из обреченных начал кричать, что у него есть жена и дети. Отец Кольбе выразил желание занять его место, и такой обмен состоялся.

Заключенных бросили в бункер, отобрав одежду, о. Максимилиан заботится о них. Через две недели в живых осталось только четверо, включая его самого. 14 августа 1941 года (в канун Успения Пресвятой Богородицы) узники были убиты внутривенным введением соляной кислоты. На церемонии канонизации 10 октября 1982 года на площади Святого Петра присутствовал человек, ради которого Максимилиан отправился на мученичество. Коммунистическое правительство Польши объявило святого священника национальным героем.

Папа Иоанн Павел II называл святого Максимилиана Марию Кольбе «покровителем трудных времен».

На своей родине в Польше мученик считается символом жертв нацизма, защитником человеческого достоинства, образцом добродетели, большим моральным авторитетом и национальным героем.



По материалам Catholic.by, КАІ и Vatican News