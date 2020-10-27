В Польше католики вышли на защиту храмов от нападений и вандализма митингующих против запрета абортов

Католики в Варшаве вышли на защиту своих храмов от агрессивно настроенных сторонников абортов, которые срывали богослужения и делали надписи на стенах храмов, сообщает SGET info.

Между проабортными активистами и защитниками храмов произошли столкновения.

«Защищаем церковь святого Александра на пл. Три креста. Агрессивная толпа бросает на нас бутылки, острые предметы, петарды и камни», – написал об инциденте у одного из костелов организатор «народной стражи» Роберт Бакевич.

Массовые демонстрации возле католических храмов прошли в Польше 25 октября. В ночь на воскресенье на храмах Римско-Католической Церкви в разных городах Польши появились нанесенные краской надписи и листовки с текстами «Женский ад», «»Да» абортам!», «Мое тело – мое дело», «Церковь, вон из политики!», «мое тело ≠ твоя религия» и другими.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши запретил проводить аборты из-за патологии плода, что вызвало массовые протесты и столкновения с полицией.



Благовест-инфо / СПЖ