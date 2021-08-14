В Польше готовятся к Празднику Войска Польского

15 августа в Польше отмечается Праздник Войска Польского, приуроченный к годовщине победы над Красной армией в 1920 году, сообщает Vatican News.

По этому случаю архиепископ Юзеф Гуздек, апостольский администратор Военного ординариата Польши, обратился к военным со специальным пастырским посланием.

«Я вам желаю, чтобы ваше повседневное служение родине обязательство по сохранению мира на земле зиждилось на евангельских основаниях: любви к Богу и к ближнему, — пишет иерарх. – Мы поминаем солдат, погибших за свободу нашего отечества, воздаем им честь и возносим молитву благодарения, испрашивая для них у Бога вечной жизни за то, что они пожертвовали жизнью земной».

Апостольский администратор отмечает, что размышления о прошлом должны укреплять ответственность за настоящее и будущее: «Каждый солдат, каждый военный, каждый человек, ответственный за вверенную ему сферу национальной безопасности, должен считаться в собственной совестью, зная, что исполняет вверенный долг более или менее надлежащим образом».

Прелат выражает признательность всем, кто «своим повседневным служением и прилежным трудом выражают любовь к Родине, заботясь о ее развитии и безопасности».



На фото — монсеньор Юзеф Гуздек во время Праздника Войска Польского в 2018 году