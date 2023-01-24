В Петербурге прошел семинар по защите несовершеннолетних и уязвимых лиц от насилия

16-20 января 2023 г. в Санкт-Петербурге проходил уже третий семинар под названием «Защита несовершеннолетних и уязвимых лиц от насилия в Католической Церкви России», организованный специальной комиссией при Конференции католических епископов России и Католической Высшей Духовной Семинарией «Мария – Царица Апостолов». Семинар был посвящен работе с лицами, пережившими насилие.

В работе приняли участие архиепископ Павел Пецци, епископ Клеменс Пиккель, священнослужители, монашествующие, семинаристы и миряне. За пять дней работы семинара, насыщенных докладами, конференциями, тренингами и дискуссиями, были рассмотрены различные аспекты злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и уязвимых взрослых в Церкви, включая историко-культурные и психологические, а также вопросы ответственности лиц, виновных в злоупотреблениях и вопросы оказания им помощи, в том числе, медицинского характера.

Последний аспект проблемы, когда виновного в злоупотреблении рассматривают не только как лицо, подлежащие ответственности, но и как человека, нуждающегося в помощи, в том числе медицинского характера, многих участников заставил посмотреть на рассматриваемую проблему намного шире, что в свою очередь вызывало немало дискуссий, которые продолжались и в свободное время.

Предваряя начало работы семинара, организаторы и ведущие так сформулировали его цели и задачи: «Мы должны научиться говорить о сложных вещах, потому что дьявол заставляет человека бороться с собой один на один» (о. Штефан Липке, SJ); «Семинар направлен на духовную встречу с Господом, если мы духовно осмысляем наши проблемы, наши ситуации, с которыми сталкиваемся, мы можем двигаться вперед, мы можем их преодолевать» (еп. Клеменс Пиккель); «Признание правды и осознание ошибок – это обращение Церкви, которое нам необходимо» (архиеп. Павел Пецци).

В первый день семинара были заслушаны доклады о. Штефана Липке, монс. Сергея Тимашова и с. Виктории Чекан по теме сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и уязвимых взрослых, с рассмотрением правовых и канонических аспектов проблемы, генезиса и динамики педофилии в Церкви. Во второй половине дня был представлен для просмотра фильм «В центре внимания» («Spotlight», 2015), который послужил началом оживленной дискуссии, итоги которой можно было бы выразить словами одного из ее участников: «Моя Церковь «больна», но я люблю ее. Обновление Церкви возможно лишь через обращение и признание своих ошибок, сокрытие лишь увеличивает беспокойство человека и разрушает его отношение с Церковью, и саму Церковь».

Второй день семинара был посвящен рассмотрению психологических аспектов злоупотреблений, включая вопросы возникновения факторов риска сексуальных домогательств, виновников насилия и избираемой ими стратегии поведения, а также отделенных психологических последствий насилия. С докладом выступил Дмитрий Калинкин, а с. Виктория Чекан провела тренинг по «активному слушанию», который стал не только хорошей эмоциональной разрядкой для участников семинара после обсуждения непростых вопросов, но и дал более четкое понимание термина «слушание».

Третий день был выездным. Участники семинара посетили «Каритас» в Колымягах, где познакомились с деятельностью информационно-консультативного Центра по проблемам насилия и зависимого поведения, работающего с 2010 года и оказывающего профессиональную психологическую и иную помощь всем, кто пострадал от насилия или затронут проблемой зависимости. Ежемесячно в Центр обращаются до 100 человек.

Здесь же участники семинара познакомились с работой дома «Каритас» для одиноких и пожилых людей. Этот проект на первоначальном этапе планировался как дом для пожилых католиков. В настоящее время в нем проживает 18 человек, оказавшихся в сложных жизненных условиях ввиду заболеваний, некоторые лишены возможности самостоятельного передвижения, либо страдают старческими психическими заболевания, а кто-то оказался на улице из-за жестокосердия своих родных. Их не разделяют по конфессиональной или национальной принадлежности, все они жители этого дома, отрытого благодаря о. Хартмуту Каниа, «Каритас Австрии» и жертвователям из Германии. Возможно, поэтому, ощутив помощь и милосердие, те, кто не был крещен в свои 80-90 лет, начинают подготовку ко крещению.

Завершился день Святой Мессой под предстоятельством владыки Клеменса в часовне св. Елизаветы Тюрингской в доме «Каритас». Он же совпал с 80-й годовщиной прорыва Ленинградской блокады, поэтому на Святой Мессе участники семинара молились о тех, кто погиб в блокадном городе, о тех, кто его защищал и приложил все усилия для его освобождения, и о тех, кто выжил в те страшные годы.

Четвертый день был целиком посвящен вопросам диагностики и оказания помощи лицам, страдающим педофилией, а также вопросам работы с пострадавшими от насилия. В этот день участникам семинара были предложены различные тренинги, которые в определенной степени помогли им понять, что может чувствовать человек, который, возможно, пока еще не преступил «черту», нарушающую заповеди Божие и нормы закона, и, главное, как помочь этому человеку.

Предпоследний день семинара венчала Святая Месса о примирении, которую возглавил архиепископ Павел Пецци в соборе Успения Пресвятой Девы Марии.

Заключительный день семинара был посвящен рассмотрению духовных и педагогических аспектов злоупотреблений, а также подведению итогов его работы.

Завершая семинар, подводя итоги и делясь своими впечатлениям, епископ Клеменс Пиккель сказал: «Я приехал на семинар с конкретной целью – услышать практические советы, которые мог бы использовать в своей пастырской работе. Что оказалось отличным от моих ожиданий – это то, что, рассматривая эти сложные вопросы, мы рассматривали их «в горизонтальной области», и мне немного не хватало «вертикали», всего того, что связано со Христом. По моему мнению, нам нужно найти эту самую «вертикаль», чтобы не разделять «вертикаль» и «горизонталь» как разные аспекты нашей жизни, а смотреть на них только вместе, как мы смотрим на крест, который является тайной. Для меня лично принимать крест – это осознание любви Бога к нам. Он знает нас, что мы грешны, и все равно любит, такими, какие мы есть. Поэтому мы должны взять этот крест в свои сердца, когда поедем по своим домам, чтобы ту «горизонталь» информации, мы, стоя вертикально, несли людям».

«Семинар о защите детей и уязвимых взрослых очень важен в настоящий момент не только для Церкви, но и для каждого из нас. Вопрос, который мы затронули в нашем семинаре, существовал во всех эпохах, но в наше время он встает особо остро. Семинар позволяет нам более четко понимать и жертв, и насильников. Этот второй аспект работы с потенциальными преступниками является чем-то новым и тем хорошим, что необходимо развивать, если мы создадим Центр для лиц, которые могут совершить злоупотребление, мы сможем предотвратить многие преступления. И мое желание и намерение – это развивать направление упреждения, создавая соответствующие Центры и телефоны доверия, куда могут обращаться как жертвы, так и лица, которые чувствуют в себе склонность к нарушению норм», — сказал архиепископ Павел Пецци.

При этом владыка Павел отметил, что, к его сожалению, на семинаре было очень мало настоятелей приходов, и он надеется, что в будущем семинаре они примут более активное участие.

Другие участники семинара отмечали, что знания, полученные ими на семинаре, они смогут применить в своей работе катехизаторов.

Православный священник, принявший участие в семинаре, признался, что его «тронули вопросы и отношение к ним»: «Для меня это был своеобразный прорыв в моем сознании. Вы подняли вопросы, о которых другие молчат».

Также один из участников семинара отмечал, что он «полезен для семинаристов, потому что быть священником — это иметь ответ на очень большие ожидания со стороны других лиц. Эти ожидания порождают страх, что мы можем не соответствовать этому, и тогда мы должны быть искренними и признать своё несовершенство и уязвимость, мы имеем право признать, что мы чего-то не знаем, а потому приглашать других специалистов».

Итог семинара можно также выразить словами Папы Франциска, обращенными к народу Божьему в Чили в 2018 году: «Церковь израненная способна понимать и сочувствовать ранам сегодняшнего мира, принимать их на себя, страдать из-за них, заботиться о них и пытаться найти исцеление. Церковь израненная не ставит себя в центре, не думает, что она совершенна, не пытается скрыть или заглушить зло, но ставит в центр Того Единственного, Кто может исцелить эти раны, и у кого есть имя – Иисус Христос».

Ольга Дубягина

Источник: паблик «Архиепархия Божией Матери в Москве»