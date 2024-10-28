В Санкт-Петербурге представили книгу о церковных благовониях

15 октября 2024 г. в Музее христианской культуры (г. Санкт-Петербург) состоялась презентация первой в своем роде книги о церковных благовониях, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

Богатый исторический материал книги «Вдыхая богослужение» игумена Силуана (Туманова) знакомит с формами церковных благовоний стран Европы и Азии, а также некоторыми секретами производства и использования фимиама.

«Это плод десятилетней деятельности «Русского ладана» [творческая мастерская – ред.], но не просто рассказ о мастерской, а рассказ о Церкви. Рассказ о том, как красота входит в нашу жизнь и преображает ее. Ладан призван напомнить, что мир пронизан любовью Божией», — сказал отец Силуан.

Он обратил внимание на то, что деятельность священника, да и любого человека в Церкви — это не работа в светском понимании этого слова, а служение, то есть то, что не ограничено временными рамками. Это результат выбора, направление движения жизни. Служение священника нельзя свести к утилитарным моментам. Христианская культура вообще не утилитарна, она возносит человека в небеса от повседневности.

Автор привел один из эпиграфов к книге — высказывание немецкого священника, философа и богослова Романо Гвардини, в котором каждение во время богослужения сравнивается с музыкой, в том числе в плане отсутствия практической пользы, и называется «излиянием неудержимой любви».

Отец Силуан рассказал об истории мастерской. В декабре 2013 года он изготовил первые образцы ладана. Книга появлялась постепенно, материал накапливался и дополнялся. Теме ладана до этого бывали посвящены только отдельные статьи или фрагменты текстов. Книга интересна просто как чтение, но может пробудить профессиональный интерес.

Представленная книга рассказывает об истории благовоний в разных странах, об использовании ладана в истории христианства, о благовониях, которые использовались в нашей стране, начиная с Древней Руси, о перипетиях ХХ века, в результате чего многие рецепты изготовления ладана были утрачены. Рассказано в издании и о ладане, производимом за рубежом.

В рамках презентации автор книги попросил помощников воскурить несколько сортов фимиама и объяснил, чем они отличаются друг от друга.

Стоит отметить, что это первое подобное издание в России.



(Фото: Андрей Петров / mitropolia.spb.ru)