В Парламентских встречах приняли участие Апостольский нунций в РФ Джованни Д’Аниелло и архиепископ Павел Пецци

В Парламентских встречах приняли участие Апостольский нунций в РФ Джованни Д’Аниелло и архиепископ Павел Пецци

Май 20, 2021

18 мая в Государственной Думе открылись IX Парламентские встречи в рамках Международных образовательных чтений «: Запад и Восток, историческая память народа». Перед участниками выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во встрече приняли участие Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни д’Аниелло и митрополит Архиепархии Божией Матери архиепископ , сообщает сайт Архиепархии.

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