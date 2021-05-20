В Парламентских встречах приняли участие Апостольский нунций в РФ Джованни Д’Аниелло и архиепископ Павел Пецци

18 мая в Государственной Думе открылись IX Парламентские встречи в рамках Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Перед участниками выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во встрече приняли участие Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни д’Аниелло и митрополит Архиепархии Божией Матери архиепископ Павел Пецци, сообщает сайт Архиепархии.