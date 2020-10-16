В Париже митрополит Константинопольского патриархата совершил богослужение с участием католического архиепископа

Православная вечерня была совершена в римско-католической церкви Сент-Этьен-дю-Мон на горе Сент-Женевьев в Париже, недалеко от Пантеона, в воскресенье, 11 октября 2020 года.

Богослужение возглавил митрополит Галльский Эммануил в сосослужении епископов Иринея Регионского и Максима Мелитинского, сообщает официальный сайт Галльской митрополии Константинопольского патриархата.

Богослужении проходило в присутствии и при участии римско-католического архиепископа Парижского Мишеля Опети, который был в литургическом облачении. Также на богослужении присутствовали представители греческих и кипрских дипломатических властей в Париже.

Вечерня была совершена в память о святом Дионисии Ареопагите, который, по преданию, был епископом Парижским и был умучен за веру в этом городе на горе Монмартр, передает Седмица.ру.

В церкви Сент-Этьен-дю-Мон, датируемой 6 веком, также находится рака с частью мощей святой Женевьевы (Геновефы) Парижской. В этом году отмечается 1600-летие со дня рождения святой Женевьевы (420 г.), одинаково почитаемой как в Католической, так и в Православной Церкви.

Святые Дионисий и Женевьева считаются небесными покровителями Парижа.

В своем выступлении после богослужения митрополит Эммануил рассказал о двух святых и их деятельности по распространению Христианства на территории будущей Франции. Он подчеркнул, что «святые неделимой Церкви для всех нас сегодня являются проводниками желаемого единства христиан».