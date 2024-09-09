В Папуа-Новой Гвинее Епископ Рима встретился с будущим страны (+ ФОТО)

В понедельник, 9 сентября 2024 года, в 9:45 по местному времени Папа Франциск встретился с молодежью Папуа — Новой Гвинеи на стадионе «Сир Джон Гис» в Порт-Морсби, сообщает Vatican News.

Все началось с национального приветственного танца, который задал праздничное настроение всему мероприятию. Официальную часть открыл ответственный за молодежное служение в Поместной епископской конференции монсеньор Кимбе, который тепло приветствовал Святейшего Отца и всех присутствующих. Затем артисты показали театрализованное представление, отразившее культуру и традиции страны.

Важной частью программы стали свидетельства молодых людей. Представитель Католического профессионального товарищества поделилась своим опытом веры и служения. Еще двое молодых людей также рассказали свои истории, которые затронули темы, актуальные для молодежи Папуа — Новой Гвинеи.

Главным событием встречи стало выступление Папы Франциска. Святейший Отец начал его с того, что выразил радость от пребывания в стране с таким молодым населением и чудесной природой.

Папа обратился к библейской истории о Вавилонской башне, используя её как метафору для объяснения двух противоположных подходов к построению общества. Он подчеркнул, что без Бога люди теряют способность общаться и понимать друг друга, что приводит к изоляции и конфликтам.

Епископ Рима отметил уникальное языковое разнообразие Папуа — Новой Гвинеи, где насчитывается более 800 языков и диалектов. Он призвал молодежь использовать это разнообразие как инструмент единства, а не разделения, подчеркнув важность языка любви как общего языка для всех.

Папа ввел понятие «вантоки любви» (wantok – в Меланезии, Папуа — Новой Гвинее, на Соломоновых островах – близкий спутник, человек, с которым существует прочная социальная связь, обычно основанная на общем языке), поощряющее молодых людей становиться носителями Христовой любви, преодолевающее этнические и языковые барьеры. Он подчеркнул, что единство в любви поможет им противостоять таким проблемам, как наркотики, алкоголь, порнография и насилие.

Святейший Отец также затронул тему насилия в семье, сославшись на свидетельство одного из участников встречи. Он решительно осудил все формы насилия, подчеркивая святость человеческой жизни.

Папа призвал молодежь сохранять и защищать свою веру, приводя пример блаженного Петра То Рота, катехизатора из Папуа — Новой Гвинеи, который пожертвовал своей жизнью за веру.

Завершая речь, Франциск призвал молодых людей идти вместе, объединенными любовью, чтобы построить лучшее будущее для своей страны. Он подчеркнул, что только вместе, в единстве можно двигаться к новым горизонтам и создать цивилизацию любви.

Папа также попросил молодых людей помолиться за него и заверил, что он, в свою очередь, молится за них. После выступления понтифика последовал традиционный танец, символизирующий единство и радость. Затем все присутствующие вместе прочитали молитву «Отче наш», после чего глава Католической Церкви преподал всем собравшимся апостольское благословение.

В завершение участники встречи преподнесли Святейшему Отцу подарок, который символизировал их благодарность и преданность. Завершилось мероприятие финальной песней, которая объединила всех присутствующих в едином порыве веры и надежды.