В Папской Римской высшей семинарии новый ректор

4 июля Папа Франциск обнародовал указ о подготовке священников на территории епархии Рима. В указе сообщается о назначении нового ректора Папской Римской высшей духовной семинарии, передает Vatican News со ссылкой на коммюнике Зала печати Св. Престола.

В документе перечисляются предыдущие распоряжения Епископа Рима: 6 января 2023 года он обнародовал апостольскую конституцию In Ecclesiarum Communione о реорганизации Римского викариата; в тот же день он вверил вспомогательным епископам своей епархии попечение о Пастырских отделах, областях и служениях. 26 мая этого года Папа назначил монсеньора Микеле Ди Тольве новым вспомогательным епископа Римской епархии, поручив ему «задачу укрепления связей между структурами подготовки к священству, присутствующим на территории Римской епархии, и координации их деятельности путём согласования своих решений с епископом-наместником монсеньором Бальдассаре Реиной».

В этом контексте Папа Франциск назначает монсеньора Ди Тольве ректором Папской Римской высшей духовной семинарии, указывая, что «он будет осуществлять свои полномочия совместно с Архиерейским советом». По более важным вопросам прелат будет отчитываться непосредственно перед Святейшим Отцом, уточняется в документе.



(На фото — часовня Папской Римской высшей духовной семинарии во время визита Бенедикта XVI, 2007 г.)