В палаццо Питти во Флоренции проходит выставка «Рафаэль и возвращение Льва X: реставрация и открытие»

В палаццо Питти во Флоренции проходит специальная выставка, посвященная возвращению портрета Льва X кисти Рафаэля после крупной выставки работ знаменитого художника в музее «Scuderie del Quirinale» в Риме, передает Седмица со ссылкой на официальный сайт галереи Уффици.

После реставрации, продлившейся более двух лет, «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» был отправлен в Рим на крупную выставку, проводимую в «Scuderie del Quirinale» по случаю 500-летия со дня смерти Рафаэля.

После возвращения картины в палаццо Питти, входящий в состав галереи Уффици, она стала центральным объектом выставки, полностью посвященной созданию и реставрации знаменитого портрета.

Выставка «Рафаэль и возвращение Льва X: реставрация и открытие» проходит под кураторством директора галереи Уффици Айке Шмидта с 27 октября 2020 года по 31 января 2021 года. Она рассказывает о сложном процессе реставрации и проведенных во время него многочисленных научных анализах.

Благодаря множеству примененных инновационных методов исследования картины (рентген, фотографическое исследование, визуализация, исследование с помощью оптического микроскопа, сканирующая микропрофилометрия и др.) и сравнению с другими картинами и рисунками Рафаэля удалось доказать, что портрет Льва X написан самим Рафаэлем Санти.

Кроме того, было полностью опровергнуто высказанное некоторыми искусствоведами предположение о том, что фигуры кардиналов Джулио Медичи и Луиджи Росси были добавлены позднее.

Директор галереи Уффици Айке Шмидт объявил, что после закрытия выставки Портрет Льва X будет выставлен в Зале Сатурна в палаццо Питти вместе с другими шедеврами Рафаэля, в числе которых — портреты двух других известных личностей: Папы Римского Юлия II и кардинала Биббиены.

Картина «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» была завершена Рафаэлем в 1518 году. Большой портрет был написан в качестве свадебного подарка племяннику понтифика — Лоренцо, герцогу Урбинскому, так как Папа не имел возможности лично присутствовать на свадьбе герцога с Мадлен де ла Тур. По свидетельству очевидцев, портрет был помещён в обеденной зале Палаццо Медичи, чтобы символизировать «личное присутствие» Льва X (урожденного Джованни Медичи) во время свадебного пиршества.

Лев X изображен на картине вместе с двумя кардиналами, которые являются его двоюродными братьями – Джулио Медичи (будущий Папа Римский Климент VII) и Луиджи де Росси. Папа Римский восседает в центре композиции, а стоящие фигуры кардиналов расположены по бокам от него, что подчеркивает примат понтифика. Темный фон подчеркивает яркость красно-белого облачения Папы Римского. Лев X держит в руках увеличительное стекло в золотой оправе, перед ним лежит искусно оформленная Библия.