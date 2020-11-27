В Объединенном диссертационном совете по теологии прошли первые дистанционные защиты

После вынужденного перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции, возобновились заседания Объединенного диссертационного совета по теологии (Д 999.213.04.), созданного на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

19 ноября 2020 года состоялось очередное заседание совета, которое впервые в истории ОЦАД прошло в дистанционном режиме, передаёт Седмица.ру.

Заседание проходило в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры под председательством ректора ОЦАД митрополита Волоколамского Илариона. В соответствии с правилами проведения дистанционных защит, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования № 743 от 22 июня с.г. «Об особенностях порядка организации работы советов по защите диссертаций», в зале заседания присутствовал ограниченный круг лиц: митрополит Волокаламский Иларион — председатель, А.В. Ситников — заместитель председателя, протоиерей Алексий Марченко — ученый секретарь, члены совета Д.В. Шмонин, А.А. Кострюков, К.М. Антонов, Д.М. Володихин. Остальные члены совета принимали участие в заседании дистанционно.

В ходе заседания состоялись две защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата теологии. Кроме этого, одна кандидатская диссертация была принята к защите, две кандидатские диссертации приняты к предварительному рассмотрению.

Первым защищался иерей Евгений Агеев, написавший диссертацию на тему «Церковная жизнь в условиях гонений на материалах Хоперского и Усть-Медведицкого округов в 1917-1930 гг.». Официальными оппонентами выступили: Л.А. Лыкова, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории; А.В. Шадрина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук. В качестве ведущей организации выступил Тверской государственный университет. На автореферат диссертации и диссертационное исследование также поступили три положительных отзыва.

Вторым защищался Е.В. Паламаренко, диссертация «Деятельность Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1948-1967 годы». Официальными оппонентами выступили: А.В. Крылов, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований при Институте международных исследований МГИМО МИД России; А.А. Корнилов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В качестве ведущей организации выступил Институт всеобщей истории РАН. На автореферат диссертации и диссертационное исследование поступили четыре положительных отзыва.

Диссертационный совет принял решение присудить иерею Евгению Агееву и Е.В. Паламаренко ученую степень кандидата теологии.