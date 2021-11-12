В ноябре в 130 странах мира молятся за гонимых христиан

7 и 14 ноября 2021 года в 130 странах мира проходит Международный день молитвы за гонимых христиан. Этот день ежегодно отмечается в первое и второе воскресенье ноября с момента его учреждения более 20 лет назад Всемирной евангельской ассоциацией, сообщает журнал «Фома» со ссылкой на пресс-службу правозащитной организации «Голос мучеников – Корея».

«Сегодня 260 миллионов христиан, составляющих около 10% христиан со всего мира – сталкиваются с жестокими преследованиями за свою веру», – сказал представитель организации Хен Сук Фоли, цитируя статистику Комиссии по религиозной свободе Всемирной евангельской ассоциации.

Хен Сук Фоли отметил, что Международный день молитвы за преследуемую Церковь (IDOP) является прямым ответом на наиболее частую просьбу преследуемых христиан.

«Когда мы спрашиваем преследуемых христиан, как мы можем им помочь, первое, о чем они просят, – это «Молитесь за нас!» Именно это и происходит в два воскресенья ежегодно: Церкви всего мира объединяются в молитве за своих преследуемых братьев и сестер», – пояснил представитель организации «Голос мучеников – Корея».

В нынешнем году специально к упомянутой дате «Голос мучеников – Корея» выпустил короткометражный фильм «Обретение жизни», который представляет собой экранизацию жизни основателей организации «Голоса мучеников» Ричарда и Сабины Вурмбранд.

«Несмотря на тюремное заключение и другие преследования как во время нацистской, так и коммунистической оккупации Румынии, Вурмбранды добросовестно распространяли Евангелие, отказавшись от своих личных желаний и планов и ежедневно подчиняясь Христу», – пояснил Хен Сук Фоли.

После многолетнего служения и периода заключения Вурмбранды основали «Голоса мучеников».

«Сегодня наши преследуемые братья и сестры-христиане обретают жизнь, которая имеет значение с точки зрения вечности, ценой преследований, тюремного заключения и даже смерти. В Международный день молитвы за преследуемую Церковь мы молимся за 260 миллионов преследуемых христиан, которые выбрали этот путь в послушании Христу. Подобно Вурмбрандам и бесчисленному множеству других верующих, живших в прошлом и оставивших свой след в истории Церкви, они являются для нас образцовыми примерами», – заключил Хен Сук Фоли.