В ноябре Папа Франциск просит молиться о нём (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на ноябрь этого года: о Епископе Рима. Передает русская служба Vatican News.

В новом видеоролике Папа Франциск обращается к верующим всего мира:

«Просите Господа благословить меня. Ваши молитвы придают мне сил и помогают внимать Святому Духу, чтобы ясно видеть и сопровождать Церковь. Быть Папой Римским – не значит перестать быть человеком. Напротив, день ото дня я становлюсь всё больше человеком вместе со святым и верным Народом Божьим, потому что быть Папой – это также процесс. Человек понимает, что означает быть пастырем, учится быть более милосердным, более милостивым и, самое главное, более терпеливым, как долготерпелив Отец наш Бог. Могу представить, что все Папы Римские в начале понтификата испытывали чувство трепета, головокружения, осознавая, что их будут судить строго, а Господь потребует от нас, епископов, серьёзного ответа за содеянное. Пожалуйста, судите меня по-доброму. Молитесь о Папе Римском – кто бы это ни был, сегодня мой черёд, – чтобы он обрел поддержку Святого Духа и слушался Его повелений. Помолимся о Папе Римском, дабы, исполняя свою миссию, он продолжал с верой и непрестанной помощью Святого Духа сопровождать паству, вверенную ему Иисусом. Помолитесь обо мне в тишине. Пожалуйста, помолитесь обо мне, за меня!»