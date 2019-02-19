В Новосибирске завершились реколлекции в рамках международного движения «Супружеские встречи» (+ ФОТО)

Мы уже сообщали, что с 15 по 17 февраля 2019 г. в Новосибирске проходили реколлекции для супружеских пар. Своими впечатлениями о встрече поделилась её участница Алина Багинская.

Это был первый уикенд наших супружеских пар в рамках международного движения «Супружеские встречи». В нем также принимали участие представители духовенства и монашества из Преображенской епархии.

Напомним, что участниками были пары из Томска, Новосибирска и Кемерова. Для нас также очень ценно, что среди пар были представители как Католической, так и Православной Церкви.

Это были плодотворные и очень интересные дни, как для участников, так и для аниматоров. Это особая благодать от Господа, погрузиться в атмосферу любви и доверия, побыть супругам наедине, подарить им время друг для друга, которое в редко находится в будней суете…

Многие уезжали с искрящимися глазами и с улыбкой на лице. Это радость, когда супруги испытывают счастье. Ведь когда счастливы они, счастливы и их дети.

Когда в самолете объявляют правила безопасности, то в случае черезвычайной ситуации предлагают одеть кислородную маску сначала на себя, затем на ребенка. И в этом есть смысл. И здесь такая аналогия… Когда родители заботятся о своих чувствах, то счастливей становится вся семья.

Очень приятно видеть разные пары: и тех, которые только пол-года как поженились, и тех, кто уже 30 лет вместе. Мы все разные, но все мы — люди. А люди нуждаются в поддержке. От второй половинки и конечно же от Бога.

Поэтому испытываем большую благодарность Ему за то, что Он нас всех собрал на эти реколлекции, дал пищу для размышлений, дал много чувств, задал много вопросов, но также дал и много ответов.

Заканчиваем эту неделю с благодарностью за этот уикенд и с молитвой за замечательное движение «Супружеские встречи»!



Источник: Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса