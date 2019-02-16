В Новосибирске проходят реколлекции «Супружеские встречи» (ФОТО)

С 15 по 17 февраля в новосибирском Доме духовных упражнений отцов-иезуитов проходят реколлекции «Супружеские встречи». Об этом сообщает Центр Семьи Преображенской Епархии.

Вместе 24 человека в течение этих трех дней работают над собой и своими отношениями, чтобы научиться глубже переживать призвание в браке, но не только…

Участниками встречи являются пары из Томска, Кемерова и Новосибирска, а также две сестры-монахини. Они все откликнулись на духовное свидание друг с другом, и — самое главное — с Богом.

Пусть для всех участников это будет временем благодати!

А те, кто в этот раз не смог, или не успел принять участие в духовных упражнениях, могут с молитвой начать готовиться к следующей встрече…