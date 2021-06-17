В Новосибирске Владыку Иосифа Верта поздравили с 30-летием его епископской хиротонии

В семейной камерной атмосфере в Кафедральном соборе Преображения Господня прошла благодарственная Святая Месса вечером 16 июня 2021 г. – в день 30-летнего юбилея хиротонии Преосвященного Иосифа Верта. Богослужение возглавил сам Владыка, а сослужили ему куриальные священники; в числе молящихся были сестры-евхаристки и сестры Матери Терезы. Из Кафедрального собора была налажена прямая онлайн-трансляция.

«Мы переживаем ныне весьма знаменательный год: он объявлен Годом Святого Иосифа и Годом Семьи. Для нашей Поместной Церкви этот год тем более особенный: мы празднуем 30-летие восстановления канонических церковных структур в России. А сегодня особенная дата для меня как для епископа: ровно 30 лет назад в Москве, в храме Святого Людовика, я был возведен в архипастырский сан. Я хочу сегодня поблагодарить за эти прошедшие 30 лет, пережитые Католической Церковью в нашей стране в своих возрожденных структурах в условиях свободы. Я также хочу поблагодарить Господа за те потоки благодати, которые Он на меня за эти годы столь щедро излил. Я прошу всех вас вознести Богу свои благодарения за это», – сказал юбиляр в своем вступительном слове.

В искреннем и проникновенном слове проповеди генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко размышлял о сути получаемого от Бога призвания, о сопряженных с призванием обильных дарах благодати, а также о нашем общем призвании – призвании благодарить. Богослужение завершилось краткой адорацией с пением Литании Святому Сердцу Иисуса (эту Литанию поют ежедневно на протяжении всего месяца июня) и исполнением гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»).

Монашествующие и верные поздравили своего Владыку, преподнеся ему букеты цветов, а он, отвечая на поздравления, еще раз подчеркнул неразрывную связь своего личного юбилея с переживаемым всею Католической Церковью в России юбилеем религиозной свободы: «Сегодня мы должны вспоминать наших бабушек и дедушек, которые, проживая в Сибири 40, 50, 60 лет назад, не имели храмов, не имели (или имели их крайне нерегулярно) Таинств, не имели Святой Мессы. Многие из них умерли, не дождавшись горячо желаемого. Мы же можем приходить на Мессу и приступать к Таинствам в любой день. Я хочу, чтобы все мы осознали ценность того, что ныне имеем, осознали величие этого дара и непрестанно благодарили за него Бога», – сказал Преосвященный Иосиф Верт в заключение.

Перед тем, как покинуть храм, все желающие смогли сфотографироваться со своим Архипастырем на ступенях алтаря.

Ключевые моменты благодарственного богослужения в день 30-летия епископской хиротонии Владыки Иосифа Верта – в фоторепортаже студии КАНА: