В Новосибирске стартовал Второй Международный органный фестиваль «Вифлеемская звезда»

С 1 декабря 2024 г. по 12 января 2025 г. в Кафедральном соборе Преображения Господня проходит II Международный Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда». Открытие фестиваля было символически приурочено к литургическому началу Адвента.

В воскресенье 1 декабря при поддержке Посольства Республики Филиппины в России состоялся первый концерт, на котором выступили известные филиппинские музыканты — титулярный органист церкви св. Иосифа в Лас-Пиньясе, профессор Армандо Саларза (орган) и Лауреат вокальных конкурсов Стефани Квинтин (сопрано).

Стефани Квинтин получила вокальное образование в Академии старинной музыки в Тюбингене (Германия) и степень магистра искусств в области современного музыкального исполнения в Калифорнийском университете в Сан-Диего (США). Стефани является лауреатом многочисленных вокальных конкурсов.

Она выступала в качестве солистки на различных международных фестивалях во Вьетнаме, Тайване, Италии, Бельгии, а также на Фестивале бамбукового органа на Филиппинах и многих других.

Среди ее участия в оперных постановках — «Тайный брак» Доменико Чимарозы, «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, «Королева фей» Генри Перселла и другие. В 2019 году «Opera Wire» написала о Стефани как о «звезде вокала с милым парящим сопрано» за исполнение главной роли в современной камерной опере Эли Маршалла «MILA».

Профессор Армандо В. Саларса – известный концертирующий органист, который 32 года является титульным органистом Бамбукового органа в своем родном городе Лас-Пиньяс, Филиппины. В 1992 году он с отличием закончил аспирантуру по органному концертному исполнительству в Университете музыки и ис-полнительских искусств в Вене, Австрия. Также Армандо В. Саларса учился в Университете музыки и исполнительских искусств в Граце у профессора Иоганна Труммера.

Как концертирующий органист выступал на Филиппинах, в Европе, России и Соединённых Штатах Америки.

В настоящее время профессор Саларса является преподавателем музыкального колледжа Св. Схоластики и музыкального колледжа Филиппинского университета, в котором он преподает орган и литургическую музыку.

Напомним, что новый орган Кафедрального собора Преображения Господня так же построен на Филиппинах известной органостроительной фирмой «Диего Сера». Он был установлен в Новосибирске летом 2023 года.

Духовой орган имеет два мануала, 24 регистра, 1500 труб. Есть очень редко встречающиеся на органах в России, и являющиеся уникальными для нашего города, горизонтальные трубы – шамады, Zimbelstern (Цимбельште́рн) – металлическая звезда, на которой установлено несколько маленьких колокольчиков — «Рождественский регистр» и Пахаритос – регистр имитирующий пение птиц.

До 12 января будут звучать светлые и радостные мелодии в особо праздничной атмосфере собора.

Серия концертов пройдет в Новосибирске уже во второй раз. В прошлом году Фестиваль пользовался большим интересом у жителей и гостей сибирской столицы. География нынешнего Фестиваля обширна. Его гостями станут музыканты из России, Белоруссии, Чили и Филиппин.

Вместе с органом в череде праздничных концертов можно будет услышать флейту, скрипку, стеклянную арфу и, конечно же, человеческий голос.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Культурного центра «Иниго».



Лина Городецкая

Руководитель творческих проектов Культурного центра «ИНИГО»

(Фото — свящ. Янез Север SJ)