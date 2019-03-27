В Новосибирске состоялось очередное заседание Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов России

26-27 марта в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в столице Сибири под председательством Владыки Иосифа Верта прошло очередное заседание Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов РФ. О его тематике и итогах корреспонденту «Сибирской католической газеты» рассказала секретарь Комиссии, сестра Юлиана Гостковска, SSpS:

«Встречи членов нашей Комиссии проходят ежегодно, причем всегда в Новосибирске, поскольку Комиссию возглавляет наш Владыка Иосиф. Прежде всего, мы подвели итоги работы Епархиальных комиссий по делам семьи за прошедший год: что было сделано, какие мероприятия проведены? Обсудили также итоги проходившей в августе минувшего года Всемирной встречи семей в Ирландии: там были наши представители, Владыка Иосиф, священник Збигнев Круль, возглавляющий работу с семьями в Архиепархии Божией Матери в Москве, а также две католические семьи. Но несколько католических семей, рекомендованных нашей поместной Церковью к поездке в Дублин, так и не смогли попасть на этот представительный форум, поскольку не успели решить вопрос с визами. Таких ситуаций не должно повторяться впредь, и эту проблему мы тоже обговорили. С другой стороны, были отмечены и положительные моменты: то глубокое впечатление, которое встреча произвела на наших делегатов, а также на те семьи ирландских католиков, которые принимали их у себя. Для них всех это стало мощным импульсом духовного развития.

Нашей Комиссией установлен ритм встреч католических семей, аналогичный ритму встреч католической молодежи. Это трехлетний цикл: в один год – епархиальная встреча, на следующий год – всероссийская, а потом – всемирная. Всероссийская встреча семей проходила в Новосибирске в 2017 г., в прошлом году прошла Всемирная встреча семей в Дублине, а в этом году католические семьи будут встречаться по своим епархиям. В нашей Преображенской епархии такая встреча намечена на начало ноября. Кроме того, мы загодя начали готовиться к следующей Всемирной встрече семей, которая пройдет в Риме в 2021 г. с тем, чтобы избежать упомянутых выше проблем, сопровождавших предыдущую встречу.

Основное время на этом нашем заседании было посвящено вопросам подготовки молодежи к вступлению в брак, к супружеству и к Таинству бракосочетания. Наша цель – в будущем выработать единую для всей нашей поместной Церкви стратегию такой подготовки, создать эффективную систему. А пока мы поделились информацией о том, как протекает эта подготовка в наших епархиях, в наших приходах, а также информацией об имеющихся в нашем распоряжении пособиях на эту тему. Нужно отметить, что на данный момент в этой области всё находится в руках настоятелей приходов, а потому практика от прихода к приходу может сильно разниться. Мы обсудили одно очень хорошее пособие по подготовке к супружеству, которое пришло к нам с Украины. Наша Комиссия рекомендовала его к повсеместному использованию в России и, надеемся, оно будет принято по его утверждении Конференцией епископата. Мы подходим к вопросу подготовки к супружеству достаточно широко: сюда включается и непосредственная подготовка к вступлению в брак, предшествующая Таинству венчания, и та подготовка, которую следует начинать много загодя, лет с 14-15. Есть и связанная с этим проблема: нашим катехизаторам, сестрам-монахиням, мирянам, порой не хватает специальных знаний в данной сфере. В этой связи речь должна идти уже об их подготовке, и мы задумывались о том, как это можно сделать на практике, например, устраивая регулярные семинары и проводя дистанционное обучение, которое имело бы непрерывный характер. Хорошо было бы в каждой епархии иметь квалифицированных консультантов по вопросам брака, семьи и подготовки к супружеской жизни. Мы теперь разрабатываем соответствующие предложения для епископов.

Еще один большой блок поднятых нами проблем – это вопросы биоэтики, по которым нам очень недостает информации. Это тематика контрацепции, абортов и искусственного оплодотворения in vitro. Особым образом мы коснулись этого последнего вопроса. Клиники, предлагающие подобные услуги, ныне умножаются как грибы после дождя. Но in vitro не есть лечение бесплодия, как это порой пытаются представить, это не есть христианская практика. Христианский ответ на проблему – это напротехнологии, о которых в России знают еще очень мало или вообще ничего не знают. В наших планах – пригласить специалистов в этой области, врачей-христиан, которые могли прочитать соответствующие лекции, провести семинары, поделиться имеющимся у них опытом…

Целью нашего последнего, сегодняшнего заседания является подведение итогов: собрать воедино все наши наработки, наши предложения и представить это в виде конкретных документов, адресованных Конференции епископов».

Новосибирск, 27 марта 2019 г.