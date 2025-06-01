В Новосибирске проходит юбилейная конференция по случаю 350-летия явлений Святейшего Сердца Иисуса (+ ФОТО)

В эти выходные столица Сибири стала одним из центров торжеств в честь 350-ой годовщины явления Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок. В ознаменование этого знаменательного события в Католической Церкви празднуется большой Юбилей Святейшего Сердца Иисуса, который начался 27 декабря 2023 года, а завершится 27 июня 2025 года в день Торжества Святейшего Сердца Иисуса.

Напомним, что в год 350-летия первого явления Святейшего Сердца Иисуса св. Маргарите Марии Алакок Папа Франциск — незадолго до кончины — опубликовал свою четвёртую энциклику, озаглавленную Dilexit nos («Возлюбил нас») и посвящённую человеческой и Божественной любви Сердца Иисуса Христа.

А нынче в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в течение двух дней — 31 мая и 1 июня — проходит конференция «Почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви», на которой всем желающим предоставлена возможность познакомиться с духовностью Святейшего Сердца: историей и развитием, энцикликой «Dilexit nos» и живыми свидетельствами дел милосердия.

В мероприятии принимают участие более 100 человек – это гости из разных регионов нашей Преображенской епархии, паломники из других российских католических епархий, а также прибывшие из Италии монахини из Конгрегации Сестер-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (родной конгрегации сестры Татьяны Авдокушиной, MSC, которая пройдя весь путь монашеской формации и получив образование в Риме, ныне возглавляет Студию «Кана»; именно благодаря энергии с. Татьяны, инициатора и организатора, стало возможным это событие в Новосибирске).

Официально свою работу конференция начала в субботу 31 мая: утром Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт торжественно благословил работу всего форума, а затем вместе с ассистентом Генеральной настоятельницы Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса с. Патрицией (приехавшей из Рима) они вдвоём перерезали красную ленточку, таким образом открыв во дворе кафедрального собора тематическую фото-выставку, посвященную почитанию Святейшего Сердца Иисуса.

Первым большим выступлением на конференции стал доклад преподавателя Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге отца Мариано Седано Сиерра, CMF, который рассказал о культе Сердца Иисуса в библейском и историческом аспектах, а также об учительстве Церкви и иконографии почитания Святейшего Сердца.

Вторым стал доклад вспомогательного епископа Преображенской епархии монс. Штефана Липке под названием «Энциклика Dilexit nos и аспекты духовного возмещения, важность этой практики сегодня». Основные тезисы выступления Владыки:

— Человек чувствует ужасную тяжесть греха вообще и грехов нашего времени, в частности, понимая, что не может с этой тяжестью справиться.

— Преодолеть грех может только любовь и самоотдача Бесконечного Бога в Иисусе Христе.

— Но Христос хочет спасти нас — но не «без нас», поэтому Он не только Сам «платит за грехи», но вовлекает и нас в Свою Преображающую Любовь.

— Кто открывает своё сердце Сердцу Бога в Иисусе Христе, например, через Евхаристию, тот входит в сферу этой Преображающей Любви.

— Однако данный процесс должен служить не для удовлетворения собственного эго (своего «Я»), но для участия в Преображающей Любви Бога ко всем: через любовь к бедным, к родным и близким, к братьям и сестрам в Церкви.

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После обеда работа конференции продолжилась в малых группах. Участники этих обсуждений искали практические ответы на следующий вопрос: Принимая во внимание исторические и духовные аспекты почитания Святейшего Сердца Иисуса, как мы сегодня можем практиковать духовное возмещение?

Стоит отметить, что многих из участников нынешней конференции можно с полной уверенностью назвать свидетелями милосердия. Это люди, которые уже имеют длительный опыт церковной жизни и служения, вера и верность которых, как вера мучеников, уже была испытана.

Дочери милосердия Святого Викентия Де Поля рассказали о своем служении в докладе, который назвали «Духовное возмещение и общество: История любви от сердца к сердцу» (DN 148 «Бог просит прежде всего сердце…»)

Своё свидетельство о духовном возмещении дали волонтеры из общин «Спрятанный мир» и «Малый ковчег», которые работают с пациентами психоневрологических интернатов. В этих движениях участвуют не только католики, но также православные и протестанты – миряне, священники, сестры-монахини. Их доклад назывался «Путь утешения» (DN 162 «Утешайте, утешайте народ Мой», Ис 40: 1)

Об опыте милосердия рассказали Сестры Св. Елизаветы и сотрудники «Каритас-Новосибирск» (DN 167 «Распространять Его любовь на братьев и сестер»)

«Исцеление раненых сердец» — такова была тема выступления Сестёр-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса.

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Подведением итогов на общем пленарном обсуждении завершился первый день конференции.



Некоторые сюжеты и лица этого насыщенного дня — в фоторепортаже Студии «Кана»: