I Международный Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» проходит в Новосибирске

С 25 декабря по 7 января в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске проходит I Международный Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда».

Среди гостей фестиваля — титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве Анна Ветлугина, органист, профессор Музыкальной консерватории Мануэля Кастильо в Севильи (Испания) Хэсус Сампедро и отец-иезуит, флейтист Себастьян Прието Силва (Сантьяго, Чили – Санкт-Петербург).

Концерты будут звучать на новом духовом органе, который был построен на Филиппинах фирмой «Диего Сера Оrganbuilders». В июле 2023 года его установили в нашем храме, а в конце августа был завершён процесс интонировки. Орган имеет два мануала, 24 регистра, 1500 труб. В его конструкции также есть нечасто встречающиеся горизонтальные трубы – шамады и Zimbelstern.

Ряд концертов фестиваля состоится также в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии г. Кемерово и Храме Святого Иоанна Златоуста г. Новокузнецка.