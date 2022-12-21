В Новосибирске прочитают лекцию о композиторе-священнике Лоренцо Перози (анонс)

21 декабря в 18:30 в Культурном центре «Иниго» состоится лекция «Гений ЛОРЕНЦО ПЕРОЗИ. К 150-летию со дня рождения композитора-священника».

Ведущая — Анастасия Мальцева, кандидат искусствоведения, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки

Лоренцо Перози (1872-1956) написал около 3500 духовных произведений, став самым продуктивным композитором духовной музыки XX века. Он был наследником 200-летней династии церковных музыкантов Перози, учился в Миланской консерватории.

Кардинал Джузеппе Сарто, который очень уважал музыку, был серьезно озабочен отсутствием в его церкви григорианских песнопений, а потому в лице Перози он нашел верного соратника. В 23 года Лоренцо Перози стал монахом, приняв постриг из рук кардинала Сарто, который вдохновил его наполнить современную музыку святостью монашеского мироощущения. В 1898 году Перози получил пожизненный пост маэстро Сикстинской капеллы.