В Новосибирске на литературной встрече дети прочитали стихи Марии Конопницкой (+ ФОТО)

11 декабря в Культурном центре «Иниго» при участии Епархиального Детского досугового центра им. Гертруды Детцель состоялась встреча, посвященная 180-летию со дня рождения известной поэтессы эпохи реализма, новеллистки, детской писательницы, переводчицы, литературного критика и публициста Марии Юзефовны Конопницкой (23 мая 1842, Сувалки — 8 октября 1910, Львов).

Её тексты вызывали споры, поднимали полемику, были жестко критикованы, но несмотря на это — Мария Конопницкая была очень популярна и ее произведения широко читали. Она писала не только стихи, но и поэмы, новеллы и скетчи, а также публиковала репортажи и делала переводы.

В ее творчестве проявлены смелость в выборе тематики, тонкость психологического анализа, богатство оригинальных повествовательных форм, новаторство и высокое писательское мастерство.

Мария Конопницкая пришла в литературу без чьей-либо помощи. При этом она была не только писательницей, но и общественным деятелем. Вместе с мужем смогла вырастить и воспитать шестеро детей.

«Мария Конопницкая — самая социальная поэтесса среди всех польских поэтов — с этим, я думаю, согласны все. Говоря, что не петь соловьем она придет, ни розой цвести, а ‘плакать с тобой, человек’, она свято хранит этот обет всегда и везде», — писал о ней современник.

Поэтические произведения, содержащие авторские размышления, ссылки на человеческую жизнь формируют и поддерживают непреложность таких ценностей, как верность, вера, милосердие и любовь.

Для того чтобы лучше познакомить детей с творчеством Марии Конопницкой организаторами мероприятия был выбран формат встречи: дети читают детям.

Чтение стихов — это особый вид искусства, сочетающий мастерство актера и мастерство поэта. Дети очень трогательно и эмоционально представили зрителям стихотворения поэтессы. Особенно удачно было показано слияние двух языковых культур: стихи читали на польском, а затем звучали и переводы на русский.

А в конце встречи для большего погружения в творческую атмосферу не только слова, но и рукоделия, ребятам было предложено поучаствовать в рождественском мастер-классе.



Наталья Губина