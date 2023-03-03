В Новосибирске Апостольский нунций в РФ возглавил Святую Мессу с участием всех католических епископов России (+ ФОТО)

Как мы уже сообщали, с 28 февраля по 3 марта 2023 года в Новосибирске находились все католические епископы России: митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович и вспомогательный епископ Архиепархии (помощник монс. Пецци) епископ Николай Дубинин. Иерархи собрались в столице Сибири на очередное пленарное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР). Это была уже 57-я по счёту встреча архиереев, возглавляющих действующие в нашей стране католические епархии.

Также во встрече принимал Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло. В четверг 2 марта он возглавил Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня в сослужении собратьев-епископов, а также советника нунциатуры монс. Петра Тарнавского, генерального секретаря ККЕР о. Штефана Липке, SJ, и представителей духовенства Преображенской епархии.

В начале торжественного богослужения ко всем присутствующим на правах радушного хозяина принимающей стороны обратился Владыка Иосиф Верт. Он, в частности, сказал: «Дорогие братья и сёстры! У нас сегодня гости, и я от вашего имени их приветствую – добро пожаловать! И я приветствую всех вас, кто пришёл сегодня на эту Мессу, чтобы вместе с нами помолиться за Папу Римского (ведь нуций – посланник, представитель Папы в нашей стране), помолиться за всю Католическую Церковь и особенно за Церковь в России». А далее епископ Иосиф попросил Высокопреосвященного Джованни Д’Аниелло возглавить предстоящую Литургию.

В ответном слове Его Высокопреосвященство архиепископ Джованни Д’Аниелло уверил, что он намерен служить эту Святую Мессу за местную епархию и за каждого из присутствующих на богослужении, а также за Россию.

Храм был полон молящихся людей: верные и монашествующие приехали в этот будний вечер также из других приходов Новосибирска, поскольку соборное служение всех высших католических иерархов страны – событие, безусловно, особенное!

В конце Литургии Владыка Иосиф пригласил всех её участников объединиться перед алтарём для совместного фото на память.

А уже после Мессы желающие могли дополнительно кратко пообщаться с высокими гостями в библиотеке Правящего епископа.

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Официальное коммюнике по итогам работы прошедшего заседания ККЕР будет обнародовано немного позднее, а пока предлагаем нашим читателям специальный фоторепортаж: