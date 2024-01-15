В Никарагуа освобождены 19 представителей Католической Церкви

Никарагуанское правительство освободило епископа Матагальпы монсеньора Роландо Альвареса, находившегося под стражей более года, епископа Сиуны монсеньора Исидоро Мору, двух семинаристов и 15 священников, сообщает Vatican News.

Новость, распространённая местными СМИ, была подтверждена правительством в Манагуа. За исключением одного прелата, который остался в Венесуэле, все они прибыли в Рим 14 января и стали гостями Святейшего Престола.

Монсеньор Роландо Хосе Альварес Лагос, епископ Матагальпы и апостольский администратор епархии Эстели, приговорённый к 26 годам лишения свободы, находился в тюрьме с февраля прошлого года после домашнего ареста, произведённого в августе 2022 года. Глава епархии Сиуны монсеньор Исидоро дель Кармен Мора Ортега был арестован в декабре прошлого года.

По случаю молитвы «Ангел Господень» в начале этого года Папа Франциск напомнил о положении епископов и священников, лишённых свободы в центральноамериканской стране, заверил их в молитвенной близости, а также призвал весь Народ Божий молиться о Никарагуа, в отношении которой выразил надежду, что «мы всегда будем искать путь диалога для преодоления трудностей».

В октябре прошлого года Святейший Престол внял просьбе принять 12 священников из Никарагуа, которые были освобождены из тюремного заключения, и разместил их в некоторых структурах Римской епархии.