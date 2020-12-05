В Нидерландах в связи с пандемией отменена традиционная рождественская акция

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

В Нидерландах Рождество в этом году не будет прежним из-за «второй волны» пандемии коронавируса: в стране с 17 миллионами жителей он стал причиной смерти более 8 тысяч человек. В числе традиций, которые будут упразднены из-за ограничительных мер, – рождественские «Звездные песни», начинание католической благотворительной организации Missio. Это самая масштабная акция солидарности, вовлекающая детей: в день Богоявления, облаченные в волхвов, они ходят по домам и исполняют традиционные песнопения, возвещая рождение Иисуса Христа и собирая пожертвования для своих нуждающихся сверстников. В этом году собранные средства должны были пойти на финансирование некоторых проектов помощи детям в Либерии.