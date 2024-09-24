В Неаполе вновь произошло чудо разжижения крови св. Януария

Чудо разжижения засохшей крови святого Януария вновь произошло в кафедральном соборе Вознесения Девы Марии в Неаполе 19 сентября — в день его литургической памяти, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

По традиции, архиепископ Неаполя Доменико Батталья поднял перед верующими ампулу с кровью св. Януария, показывая, что она вновь стала жидкой. Верующие, ожидавшие этого момента в соборе с раннего утра, ответили ликованием.

“Каждая капля этой крови говорит нам о любви Божией. Эта кровь – знак крови Христовой, Его страстей”, – сказал в своей проповеди архиепископ Батталья. Прелат напомнил, что 19 сентября – день мученичества св. Януария, когда тот «выбрал смерть из верности Евангелию», и показал, что «любовь Божия сильнее смерти, насилия и любой власти».

Святой Януарий (Ианнуарий) – священномученик, почитаемый как католиками, так и православными христианами. По преданию, он был епископом Неаполя и принял мученическую смерть в гонения императора Диоклетиана в 305 г. Мощи святого погребены в крипте неаполитанского собора. Две ампулы с кровью святого – самая почитаемая реликвия Неаполя. Чудо разжижения находящейся в них засохшей крови происходит трижды в год – 19 сентября, 16 декабря – в день спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году, и в субботу перед первым воскресеньем мая – в день первого перенесения мощей св. Януария в Неаполь (5 век).

Первое упоминание о чуде относится к 1389 году. Были случаи, когда чуда не происходило и кровь в ампулах оставалась твердой. В последний раз чуда не случилось в 2016 году. В Неаполе бытует поверье, что если чуда разжижения крови не произошло, это предзнаменование войн, болезней и стихийных бедствий. В своей проповеди архиепископ Батталья предостерег от такого суеверного толкования. «Мы должны волноваться не о том, что кровь в реликварии не станет жидкой, а о крови несчастных, отверженных, бедных, что льется на наших улицах», – сказал прелат.