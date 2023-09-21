В Неаполе в очередной раз совершилось чудо разжижения крови св. Януария

Архиепископ Неаполитанский Доменико Батталья 19 сентября 2023 года совершил традиционный ритуал с разжижением крови святого Януария в день памяти епископа-мученика. Заявление о том, что кровь разжижалась, было сделано в начале Мессы в Неаполитанском соборе аббатом Винченцо Де Грегорио, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

«Мы только что извлекли из сейфа реликварий с кровью нашего святого покровителя, которая тут же полностью разжижилась», — заявил 19 сентября настоятель часовни-сокровищницы Неаполитанского собора монс. Винченцо Де Грегорио.

Архиепископ Неаполя Доменико Батталья держал реликварий с кровью св. Януария, перемещая стеклянную ампулу в руках, чтобы продемонстрировать жидкое состояние крови под звуки бурных аплодисментов.

19 сентября Католическая Церковь отмечает праздник святого Януария, епископа, мученика и покровителя Неаполя, почитаемого как католиками, так и православными христианами. По преданию, он был епископом этого города и принял мученическую смерть в 305 году — в эпоху гонения императора-язычника Диоклетиана.

«Чудо святого Януария» повторяется обычно трижды в год: 19 сентября, в день гибели святого, 16 декабря, когда Неаполь чудом не был разрушен мощным извержением Везувия в 1631 году, и в последнюю субботу перед первым воскресеньем мая — день перенесения мощей святого Януария из местечка Агро Марчано в неаполитанские катакомбы.

В эти дни кровь святого, хранящаяся в стеклянной ампуле в форме округлого графина, разжижается. Считается, что чудо происходит, по крайней мере, с 1389 года – когда был официально зарегистрирован первый случай.

Процесс разжижения иногда занимает часы и даже дни, а иногда вообще не происходит. В Неаполе считают, что неспособность крови разжижаться сигнализирует о войне, голоде, болезнях или других катастрофах.

На Мессе 19 сентября архиепископ Доменико Батталья рассказал о чуде и его истории.

«Каждый год мы воочию видим, как свидетельство человека, щедро отдавшего свою жизнь за Евангелие, до последнего вздоха, до последней капли крови, не является чем-то прошлым, историческим событием, о котором полезно лишь написать на страницах какой-нибудь книги», — сказал прелат. «Нет, — продолжил Батталья, — это свидетельство, которое присутствует, живо, актуально и способно обратиться к сердцу каждого верующего, подталкивая его к большей последовательности, помимо мужества, к жизни, наполненной отдачей, наполненной щедростью».

Архиепископ Неаполя напомнил присутствующим, что кровь святого Януария «не является оракулом, к которому следует обращаться, и тем более не является городским гороскопом, функция которого состоит в том, чтобы предсказать несчастье или удачу для города.

«Нет, реликвия, которую мы благословляем, — это просто дорожный знак, перст, указывающий нам на необходимость, безотлагательность, необходимость радикально следовать Евангелию, безоговорочно увлекаясь его освобождающей красотой, слушая открытым сердцем и разумом Слово жизни и надежды».

Доменико Батталья сказал, что кровь святого Януария заставляет его задуматься о несправедливом кровопролитии, которое происходит каждый день, «всякий раз, когда человека ранят, унижают, не уважают в его достоинстве».

«Я верю, что настоящее чудо произойдет в тот день, когда эта кровь [Святого Януария] навсегда станет твердой, компактной, свернувшейся!» — сказал архиепископ. — «Да, я верю, что настоящее чудо произойдет, когда справедливость поцелует мир, когда добро навсегда победит зло, когда благая весть об Иисусе Христе иссушит боль мира, осветит тьму во благо, доведет все дела до завершения, войдет так глубоко в сердцах мужчин и женщин, что их слова, их дела, их мысли будут не чем иным, как добротой, доброжелательностью, красотой».

После Мессы реликварий с кровью святого Януария будет оставаться для поклонения в Неаполитанском соборе до 26 сентября — в знак благодарности за чудо.