В Неаполе прошло экуменическое богослужение

21 января в Неаполе состоялось национальное экуменическое богослужение по случаю Недели молитв о христианском единстве. В нем приняли участие представители 17 церковных общин Италии. Мероприятие открылось шествием от вальденсианской церкви к католическому кафедральному собору, сообщает русская служба Vatican News.

Среди прочих, от имени Католической Церкви в молебне принял участие монсеньор Дерио Оливеро, возглавляющий Епископскую комиссию по экуменизму и диалогу; от итальянской православной общины Вселенского Патриархата – епископ Джорджо Ди Кратейя; от Румынской Православной Церкви – отец Георге Милитару, от Русской Православной Церкви священник Михаил Поваляев. Особенно многочисленным было участие протестантских деноминаций.

Монсеньор Оливера заявил, что молитвенная встреча в Неаполе – это «прекрасный знак для празднования 1700-летия Никейского собора, когда неразделенная Церковь записала Символ веры, по сей день утверждающий то, что нас объединяет и на что все мы опираемся, называя себя христианами».

Приветствуя участников экуменического богослужения, архиепископ Неаполитанский кардинал Доменико Батталья подчеркнул: «Неаполь со своей традицией гостеприимства и диалога, братства и солидарности, со своей спецификой средиземноморского города, перекрестка народов и культур, – это поистине экуменическая земля. Надежда здесь – насущный хлеб, а идти рука об руку – спонтанный жест, создающий близость и симпатию. Я очень надеюсь, что этот опыт переживают и наши Церкви и что они смогут сегодня засвидетельствовать любовь, преодолевающую всякое разделение».

В свою очередь представитель миланской общины Коптской Православной Церкви епископ Анба Антонио подчеркнул: «Как и отцы Никейского собора, мы сегодня унаследуем призвание быть орудием примирения и экуменизма».

В ходе богослужения представители итальянских церковных общин вознесли молитву, испрашивая у Бога прощения за то, что им не удалось сохранить между собой общение, и молясь о том, чтобы вместе нести Его свет и Его свободу там, где царят страдания и несправедливость.