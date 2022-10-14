В Назарете освящена мозаика «Матерь Слова Божия»

Икона «Матерь Слова Божия» в Базилике Благовещения в Назарете — дар католиков России. Первоначально предполагалось, что этот образ освятят все епископы России 25 марта 2021 года, однако из-за пандемии освящение мозаики пришлось откладывать довольно продолжительное время, сообщает сайт Епархии Святого Климента в Саратове.

13 октября 2022 года по поручению Конференции католических епископов России освящение иконы совершил отец Диогенес Уркиза, вместе с которым молилась и небольшая группа священников и монашествующих – паломников из Епархии Святого Климента в Саратове.

Обряд был довольно простым и состоял из чтения Евангелия, молитвы освящения и песнопений, но момент был торжественным и исторически важным. Паломники молились от имени всех приходов, семей и верующих России и принесли Деве Марии их просьбы и нужды. Теперь в санктуарии Благовещения в Назарете среди множества мозаичных образов Девы Марии из разных стран мира находится и освященная мозика «Матери Слова Божия». Она расположена между образами Богородицы из Чили (слева) и Германии (справа).

Паломники верят, что Пресвятая Дева Мария приняла этот дар и продолжает ходатайствовать и испрашивать благословения для России у Своего Сына Иисуса. Символично, что освящение совпало с годовщиной последнего явления Богородицы в Фатиме (13 октября 1917 года).

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