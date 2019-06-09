В Навечерие Пятидесятницы представители различных христианских конфессий приняли участие в молитвенном бдении в Кафедральном соборе на Малой Грузинской (+ФОТО)

Субботним вечером 8 июня, в Навечерие Пятидесятницы, в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии архиепископ-митрополит Павел Пецци возглавил Святую Мессу, на которой преподал Таинство Миропомазания верным Восточного, Центрального и Южного деканатов. По окончании Мессы христиане различных конфессий приняли участие в молитвенном бдении, лейтмотивом которого стали слова из Апостольского увещания Папы Франциска «О призвании к святости в современном мире»: «’Радуйтесь и веселитесь’ — говорит Иисус тем, кого гонят и унижают ради Него. Господь просит, чтобы мы отдали Ему всё, а взамен предлагает нам блаженство. Он желает, чтобы мы все были святыми».

Представители Римско-Католической, Армянской Апостольской, Лютеранской Церквей, а также Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в совместной молитве, сознавая свое неповторимое призвание к святости, обменивались свидетельствами, ходатайствовали о пребывающих в поисках истины и своего жизненного пути, о потерявших надежду, о священниках и лицах посвященной Богу жизни, о родителях и молодежи и, конечно же, о своих и сестринских Церквах, чтобы они стали местом надежды и встречи, как и подлинной школой святости.

О богослужении Навечерия Пятидесятницы в Кафедральном соборе на Малой Грузинской — фоторепортаж Ольги Дубягиной: