В Музее Библии (США) открылась выставка истории и сокровищ собора Святого Петра

В Музее Библии (США) открылась выставка истории и сокровищ собора Святого Петра, которая знакомит посетителей с шедеврами искусства и эскизами великих архитекторов и художников. Экспозиция продлится до конца сентября, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Собор Святого Петра в Ватикане известен во всем мире как великий памятник истории, архитектуры и католической духовности, источник вдохновения для церковных архитекторов всего мира. Новая выставка в музее Библии в Вашингтоне (США) отдает дань уважения архитектуре собора, его истории и хранимым в нем шедеврам искусства. Экспозиция «Собор Святого Петра: история преобразование базилики Санкти Петри» открылась 27 мая как часть постоянной экспозиции «Сокровища музеев и библиотеки Ватикана» и будет действовать до 25 сентября.

На выставке представлены подлинные эскизы, гравюры и художественные шедевры известнейших мастеров 16-го века – Антонио да Сангалло, Микеланджело Буонарроти, Джан Лоренцо Бернини, Карло Фонтана, Агостино Венециано и Антуана Лафрери. «Мы представляем зрителям историю возникновения и развития собора в исторической перспективе, используя в качестве иллюстраций эти уникальные и красивые гравюры и эскизы знаменитых художников и архитекторов, — говорит в интервью CNA Джефф Клоха, главный куратор Музея Библии. – Нам удалось, как я считаю, добиться гармоничного сочетания материалов по архитектурной истории этого великого памятника и художественных шедевров и гравюр того времени. Вы можете видеть эволюцию идей мастеров – как они зарождались, обдумывались, развивались и во что вылились в итоге».

Базилика Святого Петра проектировалась на основе римских и латинских архитектурных канонов, а дальнейшее развитие на этой основе облика нынешнего собора иллюстрируется гравюрами, эскизами и картинами мастеров того времени. Создателей нынешней выставки в музее Библии во многом вдохновила книга «Базилика Санкти Петри», изданная в 2014 году Барбарой Яттой, директором Музеев Ватикана. Куратор Джефф Клоха поведал в интервью CNA, что именно подборка репродукций в книге Ятты побудила ее выступить с идеей о собрании в единой экспозиции оригинальных произведений художников для демонстрации заинтересованной публике.

Базилика Святого Петра была первоначально заложена римским императором Константином во время понтификата папы Сильвестра I (314–345) и завершена в 337 году. В 16 веке ее разрушили и перестроили. В течение многих веков возникший на ее месте собор считался главным храмом Ватикана и местом папских торжеств. Его архитектура послужила образцом для многочисленных церквей и светских зданий. Это первая христианская церковь, построенная на месте захоронения святого апостола Петра. В Евангелии от Матфея 16:18 Иисус говорит Симону Петру: «Посему говорю тебе: ты Петр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».«Интересно, что Библия весьма конкретна в этом фрагменте, – указывает Клоха в интервью CNA. – Во многих отношениях она здесь устанавливает модель, образец, которому положено следовать как католицизме, так и в других традициях».

Выставку «Собор Святого Петра: история преобразование базилики Санкти Петри» можно посетить по общему входному билет в Музей Библии до 25 сентября. Дальнейшие подробности о этой и других выставках Музея Библии можно узнать на его сайте.