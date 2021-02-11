В Москве вспоминают недавно ушедшего служителя Католической Церкви – диакона Антонио Санти

6 февраля в храме Святого Людовика Французского в Москве попрощались с диаконом Антонио Санти (17.07.1943 – 03.02.2021), который отошел ко Господу 3 февраля после продолжительной болезни. Католический священнослужитель, миссионер из Рабочей Миссии Святых Апостолов Петра и Павла и один из основателей российского отделения католической благотворительной организации «Каритас» был погребен на Ястребковском кладбище (Московская область, Одинцовский городской округ, сельское поселение Никольское).

Об Антонио Санти вспоминают знавшие его. Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. Рудомино пишут в Facebook на странице Центра специальных выставочных проектов ВГБИЛ: «Его жизнь была тесно связана с нашей страной, в которой сам он провел как минимум последние 30 лет… Гость различных конференций, чтений, школ, симпозиумов, частый гость Библиотеки, он был полностью тем, кого еще в апостольские времена называли диаконом – истинным служителем своих братьев и сестер. Любовь к России зародилась у отца Антонио давно, еще в 60-е годы, когда, по его собственному признанию, он пытался впервые приехать в СССР. Служение в монашеской общине Рабочей Миссии Святых Апостолов Петра и Павла, основанной отцом Жаком Лёвом, которого многие ученики отца Александра Меня, как и другие московские христиане, знали и любили, привела его из солнечной Италии в снежную Москву, которую Антонио полюбил всем сердцем. Студент курсов русского языка в Медоне у отцов-иезуитов (1989 г.), инженер-химик, теолог, репетитор и преподаватель итальянского языка в стенах Новой Оперы и Большого театра, основатель Школы христианской диаконии, он всегда стремился во всём быть другом России и ее сынов и дочерей…. Светлая память дорогому другу!» И в завершение приводятся слова самого Антонио Санти: «Мы ищем счастье. Мы ищем свою судьбу. Мы ищем наши реализации. Но искать единство – это как искать солнце! Зачем искать солнце? Солнце есть! Единство уже есть, мы его получаем…»

Джованна Парравичини, представитель Мальтийского ордена в России, сотрудник итальянского фонда «Христианская Россия», в беседе с «Благовест-инфо» вспоминала, что в 1970-80-е гг. встречала Антонио Санти в Сериате под Бергамо, в фонде «Христианская Россия», когда он приезжал к основателю и духовному наставнику этого фонда священнику Романо Скальфи. Молодого диакона интересовали рассказы итальянцев, у которых была возможность по служебным делам съездить в Россию, потому что сам он тоже искал такую возможность, его очень тянуло в Россию. «Мы тогда воспринимали Антонио как глубоко верующего человека, но довольно одинокого, не умеющего жить в общине», – рассказала Дж. Парравичини. Она знает, что в 1960-е гг. Антонио какое-то время принадлежал к движению Comunione e Liberazione («Общение и освобождение», CL), которое основал отец Луиджи Джуссани. «Молодые люди тогда вдохновились и пошли за ним, но после 1968 г. многие ушли из движения – тогда было большое увлечение молодежи левыми идеями. Видимо, и у Антонио это были годы личного поиска на фоне бурных социальных событий, и это привело его в Рабочую Миссию Святых Петра и Павла, которую создал отец Жак Лёв, стремившийся «вырастить» священников, ориентированных на рабочих, специально для служения на заводах», – отметила собеседница «Благовест-инфо».

Однако священником Антонио Санти так и не стал, он всю жизнь оставался диаконом. По словам Парравичини, это бывает довольно редко, обычно путь от диаконского рукоположения до священнического не долог. «Это была его особенность, и, наверное, это тоже в какой-то мере свидетельствует о сложности его внутренней жизни», – добавила она. Когда в начале 1990-х Антонио Санти смог приехать в Россию, архиепископ Тадеуш Кондрусевич попросил его возглавить служение милосердия – «Каритас». «И несколько лет мы общались каждый день, потому что и ‘Каритас’, и наш культурный центр ‘Духовная библиотека’, и издательство – мы все находились в одном помещении на Дмитровском шоссе. Для нашей ‘Духовной библиотеки’ он был очень важен: можно сказать, что он помог построить фундамент, всегда делился полезными знаниями, поддерживал во всём, помогал нам понять, что значит свобода и ответственность в наших проектах. Мы ему очень благодарны», – сказала Парравичини.

О том, как развивалось это сотрудничество в доме на Дмитровском шоссе, рассказал директор Культурного центра «Покровские ворота» (который вырос из «Духовной библиотеки») Жан-Франсуа Тири: «Наше сотрудничество началось в 1992 г., когда мы – ‘Духовная библиотека’ и ‘Каритас’ – работали в одном доме, на разных этажах. Антонио воспитывал меня как профессионала: учил планировать, видеть перспективу, понимать, ради чего и как мы можем вести свою работу. Мы издавали и распространяли книги, а сотрудники ‘Каритас’ занимались тем, что помогали нуждающимся лекарствами, едой, одеждой неимущим, заботились о беженцах, и Антонио учился сам и учил нас делать это системно, профессионально». По словам Ж.-Ф. Тири, Антонио Санти был пионером благотворительного служения в России, он воспитал целое поколение сотрудников и волонтеров, которые стали систематически заниматься социальным служением. В начале 90-х главным делом благотворительных организаций было распределение гуманитарной помощи, «но Антонио понимал, что Россия развивается, что это богатая страна, которая найдет ресурсы для поддержки населения. И он провел ‘Каритас’ через очень сложный период – от благотворительности до оказания многообразной профессиональной помощи нуждающимся».

Ж.-Ф. Тири особым образом отметил, что среди помощников и соратников Антонио в первые годы было много не только католиков, но и православных. «Он сотрудничал со всеми, независимо от конфессиональной принадлежности, и помогал тоже всем, не спрашивая о вероисповедании. Это всегда было так, и особенно нужно об этом помнить, так как тогда Католическую Церковь обвиняли в прозелитизме в России. Антонио Санти – пример бескорыстного служения», – сказал Тири. Ему запомнилась самая первая встреча: «Я был совсем молод, жил в Новосибирске, и в 1992 г. полетел в Москву в ‘Каритас’ с просьбой о лекарствах для наших подопечных. Антонио встретил меня, незнакомого человека, с такой улыбкой, с такими распростертыми объятьями!.. Наверное, так и должны встречать друг друга христиане. И тут же выдал необходимые лекарства, чем очень нас выручил. Он был очень человечным, щедрым человеком, хотя характер у него был сложный: он мог сердиться на кого-то и даже отругать за дело, но никогда не держал обиды и продолжал сотрудничать дальше. Он был хороший человек». Ж.-Ф. Тири считает также, что Антонио Санти был «прекрасным библеистом: он замечательно знал Писание, всегда очень кстати приводил какой-нибудь пример и комментировал его так, что для меня это было открытием».

В последние годы, когда итальянский диакон отошел от руководства «Каритас», Ж-Ф. Тири и Антонио Санти встречались редко, он иногда бывал на Покровке. Директор Культурного центра «Покровские ворота» вспомнил о его учредителях: «Вот три человека, которые как учредители подписали документ об основании нашей ‘Духовной библиотеки’, которая потом выросла в Культурный центр ‘Покровские ворота’: священник Романо Скальфи от Фонда ‘Христианская Россия’, митрополит Филарет (Вахромеев) от Фонда Святых Кирилла и Мефодия и диакон Антонио Санти от ‘Каритас’. Все они теперь на небесах, и наша благодарность им огромна, мы их будем помнить».

Источник: Благовест-инфо