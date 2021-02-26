В Москве состоится презентация перевода энциклики Папы Франциска Fratelli tutti

Впервые энциклику Святейшего Отца на язык своей страны первыми перевели мусульмане: в Москве 3 марта, в преддверии Апостольского визита Папы Франциска в Ирак, состоится презентация русскоязычного перевода энциклики Fratelli tutti. Перевод, подготовленный издательским домом «Медина» в сотрудничестве с Международным мусульманским форумом под эгидой Духовного управления мусульман России, был опубликован в преддверии Рождества. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа подписал энциклику Fratelli tutti пять месяцев назад, во время краткого визита в Ассизи, в месте, где покоятся мощи святого Франциска. Именно «Наставления» Ассизского бедняка послужили вдохновением для Папы при выборе названия энциклики о братстве и социальной дружбе: Франциск обращался ко всем братьям и сестрам, предлагая им образ жизни, основанный на Евангелии. В восьмой главе, посвященной религиям на служении братства во всём мире, Папа утверждает, что межрелигиозный мир возможен, и для этого необходимо всем гарантировать свободу вероисповедания – основополагающее право человека. В своей новой энциклике Папа цитирует «Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и добрососедства», подписанный им 4 февраля 2019 года в Абу-Даби совместно с верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом. Перевод, осуществленный мусульманским издательским домом, – яркое свидетельство того, что углубление взаимного знакомства должно стать методом и критерием диалога, о чем идет речь в заключительных словах энциклики, воспроизводящих Документ о человеческом братстве. В переводе «Медины», уже доступном на сайте издательства, они звучат следующим образом: «Мы провозглашаем принятие культуры диалога в качестве пути; взаимное сотрудничество как кодекс поведения; взаимное понимание как метод и стандарт».

Презентацию, которая состоится 3 марта в культурном центре «Покровские ворота», проведут председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло и ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ-митрополит Павел Пецци. К участию приглашены представители мировых и традиционных религий, органов государственной власти, академической науки и общественных организаций.