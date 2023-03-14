В Москве считают нынешнюю геополитическую ситуацию «проверкой» отношений РПЦ и Ватикана

Секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) отметил, что позиции Русской Православной и Римско-Католической Церквей совпадают по многим вопросам.

Отношения Русской Православной и Римско-Католической Церквей в нынешних геополитических обстоятельствах «с большим или меньшим успехом проходят проверку», потенциал сотрудничества двух Церквей сохраняется, в то же время это не исключает и наличия разногласий по определенным темам. Об этом сообщил ТАСС секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), комментируя отношения РПЦ и Ватикана в связи с 10-й годовщиной начала понтификата Папы Франциска.

«Внешние обстоятельства периодически ставят наши отношения перед серьезными вызовами, но на данный момент можно констатировать, что они с большим или меньшим успехом проходят эту проверку. Потенциал сотрудничества Московского Патриархата со Святейшим Престолом сохраняется, исходя из самой главной основы этого сотрудничества, заключающейся в том, что Римско-Католическая и Русская Православная Церкви являются крупнейшими христианскими общинами в мире», — сказал иеромонах Стефан.

По его словам, обе Церкви в этой связи не могут не осознавать своей ответственности за будущее христианской цивилизации, и именно это обстоятельство побуждает Русскую Православную Церковь делать все для поддержания двусторонних отношений. Тем более, отметил собеседник агентства, что по многим вопросам позиции РПЦ и Римско-Католической Церкви совпадают.

«В то же время, — признал Игумнов, — это не исключает и разногласий по определенным темам, вопросов, которые требуют обсуждения в том числе и в нынешних непростых геополитических обстоятельствах». По оценке представителя ОВЦС, тот уровень взаимодействия между двумя Церквями, который был достигнут в предшествующие годы в период понтификата Папы Франциска, позволяет сохранять контакты и потенциал для такого обсуждения.

Источник: ТАСС

Фото — РИА Новости