В Москве пройдет премьера мультфильма о Елизавете Федоровне Романовой

В рамках XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в четверг 3 ноября состоится премьера анимационного фильма «Ангел маленькой принцессы», передает «Интерфакс-религия».

Как сообщают организаторы кинофорума, мультфильм «Ангел маленькой принцессы» — это выраженная в кинотворчестве любовь создателей к великой княгине Елизавете Федоровне (урожденной принцессе Гессен-Дармштадтской), прославленной Русской Православной Церковью в лике святых в 1992 году, короткометражка, решенная в жанре волшебной сказки, которую рассказывает сама святая воспитанницам Марфо–Мариинской обители.

«История утешает и рассказывает детям о мире и жизни больше, чем видно взгляду поверхностному. Вымысел переплетается с правдой, поступки героев и их выбор воплощаются в духовной реальности», — пишут создатели ленты.

Тематика картины определила необычную технологию создания, это ротоскоп, или Eclair: совмещение игры реальных актеров, художественно обрабатываемых впоследствии, и живописного фона, в данном случае в стилистике акварели. В результате наложения актеров и фона и последующей обработки инсталлируется художественный свет, формируется трехмерное пространство кадра, проводится трехмерная детализация интерьеров. Обработанные персонажи и фон дополняются элементами 3D-графики, после чего делается окончательная цветокоррекция и выстраивается внутрикадровая динамика.

Это уже не первая экспериментальная работа режиссера Александра Саварского в области анимации. Над фоновой живописью работал художник Эдуард Ханнанов. Главные роли озвучили Елизавета Арзамасова и Егор Бероев.

Фото — fomakino.com