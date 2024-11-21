В Москве прошли Дни молитв о защите дара жизни нерожденных детей

15-17 ноября в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — уже в пятый раз — прошли дни покаяния и молитв о защите жизни нерожденных детей. Впервые молитвенное бдение в этой интенции было организовано Анной Беловой, к которой присоединились участники служения «Виноградник Рахили» в 100-летнюю годовщину легализации абортов в России.

В этом году молитва в защиту жизни соединена с молитвой Розария к Драгоценнейшей Крови Христовой. Для реализации этой инициативы группа «Живого Розария» и служение «Виноградник Рахили» объединили свои усилия и привлекли к участию множество других людей, из разных католических общин Москвы.

«Мы не ведём специального учёта участников этого события», – сказала одна из организаторов молитвенных бдений Наталья Проскурина, – «но можем точно сказать, что каждый год на наше приглашение люди откликаются, и всегда приходит больше, чем записывается. И в этом году у нас не было проблемы найти желающих молиться перед Святыми Дарами даже в самые «глухие» ночные часы! Общество продолжает отвергать детей, которых Бог приводит в мир в момент зачатия. Мы в «Винограднике Рахили» хорошо знаем, что раны, наносимые этим грехом, продолжают болеть годами и приносят страдания не только тем, кто сам причастен к отвержению новой человеческой жизни, но и тем, кто с ними связан. Мы сотворены Богом, чтобы жить в тесных и разнообразных связях друг с другом, и можем сделать так, чтобы по ним распространялись не страдания и боль, а покаяние, солидарность, сочувствие и исцеление».

Молитвенные бдения, начавшиеся 15 ноября со Святой Мессы в интенции «о благодати и обращении для всех, кто согрешил против Божьего дара жизни нерожденных детей», продолжились чтением Розария и поклонением Пресвятым Дарам, выставленным в Большой часовне Кафедрального собора. А завершились они 17 ноября «круглым столом» на тему «Почему мир так часто отвергает зачатых детей и к каким последствиям это приводит?», в котором приняли участие генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, консультант психологической помощи служения «Виноградник Рахили» Наталья Проскурина, а также эксперты по распознанию плодности Андрей и Елена Лихачевы.

В начале встречи ее ведущая Наталья Проскурина обозначила аспекты, на которых они намерены остановиться: позиция Церкви по этому вопросу, рассказ о не самых очевидных причинах и последствиях этого явления и конкретные советы для супругов.

Отец Кирилл Горбунов, освещая первый аспект, процитировал энциклику Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae» («Евангелие Жизни»), в которой написано: «Силою власти, данной Христом Петру и его приемникам, в общении с епископами, которые многократно осуждали прерывание беременности, а в рамках вышеупомянутой консультации единодушно – хоть и были рассеяны по всему миру – выразили одобрение этой доктрине, я заявляю, что прямое прерывание беременности, то есть задуманное, как цель или как средство, всегда серьезное прегрешение против нравственности, ибо является добровольным убийством невинного человеческого существа. Эта доктрина основана на естественном праве и написанном слове Божием, передана церковным преданием и преподана в обычном и вселенском Учительстве».

«Это высказывание может вызвать удивление: зачем еще раз торжественным образом формулировать, учение Церкви по этому вопросу? Но мы снова и снова сталкиваемся с тем, что не всегда Церковь осуждала аборт как грех и как преступление. Поэтому, чтобы не возникало искушение сказать, что мы не знаем, мы не слышали, было сформулировано это учение», – сказал отец Кирилл. – «Этот документ, один из наиболее полных документов, посвященных теме абортов и жизни человека в целом, многократно повторяет, что среди всех преступлений, совершенных человеком против жизни, именно прерывание беременности обладает такими чертами, которые делают его особенно серьезным. Но сказанное не всегда находит понимание, в том числе и среди верующих людей, во многом на это оказывают влияние и настроения людей, и нравы и законодательство многих стран, что приводит к утрате способности различать добро и зло.

Прерывание беременности, независимо от того, каким способом оно осуществлено, является сознательным и прямым убийством человеческого существа в начальной стадии его жизни. При этом именно на женщину, принявшую такое решение, возлагают всю вину, в то время как ответственными являются и отец ребенка, и те, кто склоняют ее к этому решению, и врачи, и само общество, которое содействует в том числе половой распущенности, а также различные организации и фонды, которые ведут борьбу за легализацию абортов во всем мире».

Отец Кирилл рассказал, что на протяжении истории Церкви были попытки оправдать прерывание беременности до определенного срока, потому что среди богословов не было единого мнения, с какого срока начинается человеческая жизнь. Однако Папа говорит, что человек является человеческим существом с самого момента зачатия, и это же утверждает и современная наука.

«С точки зрения Церковного права аборт – это не только грех, но преступление, за которое в качестве наказания положено отлучение от Церкви. И это относится ко всем, кто участвовал в преступлении прерывании беременности и без кого оно не могло состояться. Это показывает, что Церковь относится к прерыванию беременности как тягчайшему преступлению, потому что оно совершено в отношении человека, который никаким образом не может себя защитить», – завершил своё выступление отец Кирилл.

Наталья Проскурина, говоря о причинах и последствиях практики легализации абортов, заметила, что «у большинства медицинских работников и обычных граждан стерлись христианские представления о ценности брака, беременности и жизни зачатого ребенка как дара. Матери и отцы присвоили себе власть решать судьбу Божьего дара – жизни ребенка. Через 100 лет хорошо видны плоды этой легализации: супружеский акт низведен до мимолетного удовольствия, дар новой жизни – «до незапланированной помехи», а сам зачатый ребенок – до «биоматериала». Про-абортная культура стала причиной гибели миллионов человеческих жизней, что внесло свой вклад и в усугубление демографической катастрофы в нашей стране».

Третий аспект – практические советы для супругов, которые помогли бы им в планировании семьи – осветили эксперты по распознанию плодности Андрей и Елена Лихачевы. Они не только поделились личным опытом, но и рассказали о нюансах и «подводных камнях», которые скрываются в медикаментозной контрацепции, отметив, что на нынешнем этапе развития нашего общества необходимо «бороться с «контрацептивным мышлением», которое присутствует у современного человека, который готов делать все, что угодно, чтобы не зачать ребенка, а если зачатие произошло, сделать все, чтобы избавиться от него. И метод распознания плодности – это не только альтернатива контрацепции, но и глубокое познание и гармония супружеских отношений, духовное возрастание, когда страх зачать ребенка уступает место принятию решения о его рождении».

В завершение круглого стола его частники могли задать ведущим интересующие их вопросы, а также поделиться мнением об услышанном.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве