В Москве появится храм Святого Бенедикта

В среду 29 мая в итальянском монастыре Сакро-Спеко («Святогротской обители») в Субиако состоялась экуменическая церемония, во время которой аббат Мауро Меаччи передал частицу горной породы из скита священнику Сергию Филиппову, настоятелю Иоанно-Предтеченского подворья Новоспасского монастыря в Сумароково. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Аббатства Субиако.

Отец Сергий является инициатором проекта создания церкви во имя святого Бенедикта Нурсийского в своем подворье, получив на это благословение епископа Дионисия, наместника Новоспасского ставропигиального монастыря.

Проект обсуждался в ходе паломничества римского духовенства в Москву во главе с кардиналом-викарием Анджело Де Донатисом (29 апреля – 4 мая). Частица пещеры, в которой подвизался святой Бенедикт, станет первым камнем нового храма.

«Речь идет о целом ряде исторических событий, которые переплетаются между собой: это поездка римской делегации в Москву, в которой мы также принимали участие и были по-братски приняты Сретенским, Новодевичьим, Новоспасским монастырями и прежде всего — Патриархом Кириллом в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, – и идея монахов Сумароково построить храм в честь святого Бенедикта», — заявил аббат Субиако, подчеркнув, что переданная частица скалы из Сакро-Спеко символизирует Христа, на Котором должен быть основан любой дом молитвы. «Это также знак той прочности, к которой стремится всякое выражение монашеской духовности в осуществлении братской любви. Кроме того, это знак дружбы с братьями-монахами из Русской Православной Церкви: общие корни христианской веры и монашества не оставляют нас равнодушными. Мы будем сопровождать молитвой и искренним интересом реализацию этого проекта».