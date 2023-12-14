В Москве оценили помощь Ватикана в деле воссоединения детей с родственниками

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова представила доклад о результатах взаимодействия со специальным посланником Папы Римского кардиналом Маттео Мария Дзуппи за первые полгода сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена РФ.

В пресс-службе детского защитника напомнили, что в ходе рабочей встречи сторон 29 июня была достигнута договоренность об обмене информацией о детях, с которыми желают воссоединиться родственники. Кардинал Маттео Дзуппи передал российской стороне соответствующий список, подготовленный украинской стороной.

«Рассмотрение каждого случая представляет собой последовательный алгоритм действий, включающий в себя непосредственное взаимодействие с родственниками детей, сбор и анализ имеющихся по случаю сведений, а также направление запросов в уполномоченные органы для получения данных о возможном месте пребывания несовершеннолетних. При необходимости организуется посещение детей и уточняются вопросы правового характера. На сегодняшний момент удалось внести ясность в отношении ряда случаев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в рамках взаимодействия удалось обнаружить несовершеннолетних, которым может потребоваться помощь России в воссоединении с родными и близкими. «Это касается, в частности, троих детей, прибывших с матерью в Россию в 2022 году. Из-за сложившейся в семье трудной жизненной ситуации дети были помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Информация, переданная кардиналом Маттео Дзуппи, позволила оперативно найти детей и определить их статус. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от жизненных обстоятельств и позиции матери детей», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, представители Ватикана содействовали переговорам, предшествовавших воссоединению с родственниками подростка Богдана Ермохина, который был найден брошенным в Мариуполе в 2022 году и передан с его согласия под опеку одной из российских семей. В дальнейшем представители Апостольской нунциатуры присутствовали в московском аэропорту при отправлении Богдана на встречу с двоюродной сестрой в Минск.



Помощь в уточнении сведений о детях

Как отметили в аппарате Львовой-Беловой, через кардинала Маттео Дзуппи были получены сведения от украинской стороны, которые позволили уточнить и синхронизировать данные о детях. «Таким образом, подтвердилось, что как минимум восемь несовершеннолетних, которые ранее разыскивались родственниками, в настоящее время находятся не в Российской Федерации, а пребывают с их родителями и родственниками на территории Украины или в странах ЕС. В связи с этим поиск названных детей был прекращен», — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, представители Апостольской нунциатуры помогают передавать украинской стороне информацию о пребывании детей на территории Российской Федерации. Это связано с тем, что в силу обстоятельств «не все родители с детьми, а также уже ставшие совершеннолетними граждане готовы предоставить о себе полноценную информацию украинской стороне».

«Мы высоко ценим результаты, которых удалось достичь на первом этапе взаимодействия, и благодарим Святой Престол, а также персонально посланника Папы Римского кардинала Маттео Дзуппи и Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло за продуктивное сотрудничество, — сказала Львова-Белова. — Надеюсь, что благодаря взаимным усилиям гуманитарный диалог с украинской стороной будет развиваться в интересах детей и их семей».

Сотрудничество с Апостольской нунциатурой в Российской Федерации происходит в формате созданной двухсторонней группы на регулярной основе. Основными задачами группы является координация действий и обмен актуальной информацией.



Источник: ТАСС