В Москве отметили Юбилей работников здравоохранения

6 апреля 2025 г. в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в рамках празднования Святого Юбилейного года отметили Юбилей работников здравоохранения. Это первый, так называемый, Юбилей профессиональных групп, который отмечается в нашей поместной Церкви, по инициативе верующих мирян и благословению митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци.

Врачи, медсестры, волонтеры и другие специалисты в сфере здравоохранения из приходов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Курска и Нижнего Новгорода совершили символическое паломничество в юбилейный храм, после чего приняли участие в Святой Мессе под предстоятельством Владыки Павла.

«Уникальный взгляд на человека»

Стоя перед одним из символов Юбилейного года – распятием из Базилики Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, Архиепископ обратился к собравшимся с кратким приветственным словом, в котором сказал: «Братья и сестры, в общении с Вселенской Церковью мы собираемся у Креста Господня – якоря нашего спасения и надежды, чтобы отметить Юбилей работников здравоохранения. Хочу поблагодарить организаторов этой благородной инициативы, потому что общество, которое не готово заботиться о самых бедных, о самых беззащитных, о самых уязвимых, это не человеческое общество. И я рад, что в этом году родилась инициатива, которая помогает нам открыть наши сердца к нуждам тех, кто нуждается в нашем внимании».

После молитвы и чтения Святого Евангелия от Матфея (Мф. 9:2-8) митрополит обратился с краткой проповедью к собравшимся, отметив, что Иисус сегодня предлагает нам абсолютно новый и уникальный взгляд на человека: «Наверняка не только фарисеи, но и многие люди в течение всей истории удивлялись и продолжают удивлять тому, как действует Иисус. Когда я еще учился в семинарии, мы встретились с врачом-миссионером, который служил в Африке, и он, отвечая на наш вопрос, как проходит его служение, какова его основная цель, ответил, что большой риск – это действовать «ради власти», то есть «отремонтировать» тело для того, чтобы эти больные люди могли работать. Правда, что если нет перспективы спасения, полного и целого спасения человека, служение врача и других работников здравоохранения в лучшем случае приводит к «рабству власти», либо к депрессии, потому что в любом случае мы не можем исцелить человека навсегда. А вот Иисус дает нам перспективу, в которой даже самое малое лечение важно, потому что речь идёт уже не о том, чтобы «отремонтировать» тело, а о том, чтобы помочь человеку найти свой путь к полному спасению, к полному счастью, и тогда любое ваше служение не будет бесполезным и тщетным. Любой ваш шаг становится шагом к совершенствованию судьбы этих людей».

«Дорогие браться и сестры, в этом богослужении просим Иисуса, чтобы и мы могли по мере возможности войти в этот взгляд Иисуса, которым Он смотрит на человека, и на человека в целости, а не по частям. Взгляд Иисуса, Который единственный в истории уважает человека и его личность до конца. Пусть Христос, наш мир и наша надежда, будет нашим спутником в этот день. Святой Дух, который пребывает с нами, да приведет нас к совершенству веры, надежды и любви», – сказал епископ, после чего торжественная процессия вслед за крестом проследовала к главному алтарю собора.

В своей проповеди владыка особым образом подчеркнул, что если мы стараемся исцелять людей, как это делает священник в конфессионале или врач в больнице, то мы творим это исцеление нашей верой. Но если в нас нет веры, то мы не можем почувствовать и исцеления. Потому что оно происходит в глубине нашего сердца.

«Дорогие браться и сестры, — сказал Архиепископ, — пусть вера сопровождает нас даже тогда, когда мы чувствуем, что теряем ее, когда нам кажется, что все уже потеряно и ничего нельзя изменить. Вот тогда необходимо открыть глаза, глаза нашего сердца, которые смогут увидеть Воскресение, то есть проблески той славы, уже сейчас, на этой земле. И это предаст нашим усилиям надежду, предаст энтузиазм и желание продолжать наше служение».

Вспоминания Доктора Федора Петровича (Фридриха Иозефа) Гааза, владыка Павел сказал: «Прошу вас молиться об ускорении процесса прославления блаженного доктора Гааза, который жил верой, которая помогала ему в его служении и без которой он не мог принести те плоды, которые мы сегодня видим, потому что эти плоды как раз участвуют в вечной славе. Аминь».

После заключительного благословения Архиепископ пригласил участников Юбилея к алтарю, где была сделана совместная памятная фотография.

Проект Медицинской католической ассоциации России

После окончания Святой Мессы медицинские работники собрались на встречу в здании курии, где их приветствовали Дмитрий Калинкин и Юрий Васильев, врачи-католики из Москвы, выступившие инициаторами этого профессионального Юбилея.

Дмитрий Калинкин, клинический психолог, уже много лет работающий в сфере судебной медицинской экспертизы, а также литургический церемониарий Архиепископа, сделал краткое введение, рассказав о том, как родилась идея этой встречи.

«Мы давно задавались вопросом, сколько нас, врачей-католиков, в этом приходе, в нашей епархии, вообще в России. Нам давно хотелось собраться, чтобы узнать друг друга, пообщаться, и вот Юбилейный год дал нам такую возможность. В эти дни в Ватикане проходит Юбилей работников здравоохранения, и именно к нему мы решили приурочить нашу первую встречу, нашу первую попытку познакомиться», – сказал Дмитрий.

Он также представил собравшимся паспорта паломника, в которых в течение этого Юбилейного года надежды можно ставить отметки о посещении юбилейных храмов. Такие паспорта с печатью московского Кафедрального собора, в котором они молились в этот день, получили все участники встречи.

Далее к собравшимся с ещё одним коротким напутствием обратился Архиепископ Павел Пецци, который начал с того, что очень удивлен тем, как много профессионалов в сфере здравоохранения собрались в этот день вместе – людей, который, согласно девизу Доктора Гааза, спешат делать добро.

«Я верю, что о любом обществе можно судить по мере того, как оно осуществляет развитие своих членов, своих граждан, особенно в двух направлениях: в воспитании и в здравоохранении», – сказал епископ. – «Почему последнее так важно? Потому что система здравоохранения подразумевает определенный взгляд на человека. И христианство, встреча со Христом в общении Церкви, придает этому взгляду источник и цель. Источник – это любовь, которая царит в Пресвятой Троице. Потому что без любви наш взгляд является разрушительным. Даже если мы действуем с самыми добрыми намерениями. В то время как другой является благом, независимо от его поведения, даже прежде любого его поведения, прежде любого его состояния, он является благом. Чтобы это не осталось лишь прекрасными словами, мы сами должны войти в этот опыт Любви Божией».

Другой аспект, который подчеркнул владыка, – этот взгляд невозможно поддерживать в одиночестве: «Важно, чтобы между вами зародилась «сеть», возможность взаимоотношения. Не знаю в каком виде, но возможность диалога между вами очень важна. Вот моё предложение. Чтобы вы вышли с сегодняшней встречи с этой уверенностью: я не могу делать мою работу в одиночестве. Потому что мы быстро забываем. Повседневные проблемы заставляют нас забыть о главном. Поэтому предлагаю изучить возможность созидания отношений между вами. Не только, чтобы поддерживать друг друга, обмениваться профессиональным опытом и мнениями, но чтобы поддерживать такой взгляд на человека и на ваше служение. Спасибо организаторам этого Юбилея и всем вам – за участие».

После такого напутствия Архиепископа медработники, собравшиеся на встречу, познакомились друг с другом – каждый кратко рассказал о том, откуда он, в какой области специализируется и где работает.

Продолжением призыва владыки Павла стало предложение о создании Ассоциации католиков-медработников в России, которое озвучил Юрий Васильев, стоматолог и челюстно-лицевой хирург, заместитель директора института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского. В краткой презентации он рассказал о уже действующих объединениях врачей-католиков (в мире насчитывается 80 национальных ассоциаций, старейшая из которых родилась во второй половине 19 века) и внес некоторые предложения касательно организации аналогичной ассоциации в России.

Цель ассоциации – объединить усилия медицинских работников-католиков «для привнесения христианских ценностей в российскую медицину, содействия укреплению здоровья народонаселения, защиту каждой человеческой жизни и укрепления здоровья в соответствии с ценностями и смыслами христианской антропологии».

Первым делом предлагается создать чат консультативной взаимопомощи для членов ассоциации. В дальнейшем речь может идти о создании рубрикатора медицинских работников-католиков, доступных мирянам, по специальностям и городам. Члены ассоциации могли бы не только оказывать консультативную медицинскую помощь мирянам, но и участвовать в диспансеризации духовенства, члены которого зачастую не находят времени для заботы о собственном физическом здоровье.

Ассоциация могла бы заниматься также и образовательной деятельностью. Например, периодически проводить онлайн-встречи для мирян в порядке реализации СанПросветРаботы в соответствии с профилями участвующих медицинских работников.

Ассоциация стала бы не только поддерживающим сообществом для медработников на региональном и федеральном уровнях, но могла бы представлять их на соответствующих научно-практических национальных и международных форумах, способствовать общению и сотрудничеству с международными католическими медицинскими организациями.

В качестве святого покровителя Медицинской католической ассоциации России был предложен святой Джузеппе Москати, мирянин, врач, прославленный Церковью за самоотверженное бескорыстное профессиональное служение и личное благочестие.

Как отметил Дмитрий Калинкин, сам факт встречи 6 апреля получил положительный отклик среди участников. Они выразили заинтересованность не только в создании ассоциации католиков-медработников, но и желание оказать активную помощь в ее организации. «В ходе нашей встречи на поверхность вышла ясная потребность, которая, надеемся, с Божьей помощью, будет реализована», сказал Дмитрий.

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Если вы являетесь католиком, проживающим в России и работающим в сфере здравоохранения, и не смогли участвовать в данном событии, но вам интересен проект Медицинской католической ассоциации России, вы можете написать Юрию Васильеву на почту Y_vasiliev@list.ru, чтобы получить анкету, заполнив которую вы сможете получить доступ к чату консультативной взаимопомощи, а также принять участие в дальнейшем обсуждении проекта ассоциации.



Текст: Ольга Дубягина, Анастасия Бозио

Фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве