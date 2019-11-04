В московском Кафедральном соборе молились о жертвах политических репрессий (+ФОТО)

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

Традиция молитв за жертв репрессий в последнее время стала весьма распространенной в нашей поместной Церкви. Начиная с 30 октября, во всех храмах России молятся за людей, погибших или отбывших наказание «по политическим статьям». Впервые «День политзаключенного» был отмечен в нашей стране 30 октября 1974 г. по инициативе правозащитников и диссидентов, а 18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий», после которого 30 октября стало официально признанным днём памяти.

В Католической Церкви первая октава ноября является днями молитв за дорогих нашему сердцу усопших. Вот и в минувшее воскресенье 3 ноября в приходе московского Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии по пришедшей «снизу» инициативе верных молились о жертвах репрессий: за священников, монашествующих и мирян, за тех кто, не захотел отречься от своих убеждений, за тех кто был осужден по ложному навету. Мы также молились за их близких, за тех, кому нужны силы, чтобы простить; и за тех, кого нужно простить: за тех, кто писал доносы, и кто выносил приговоры и приводил их в исполнение; а также за нас самих, кто никогда не должен допустить повторения репрессий.

Молитвенные воззвания чередовались с зачитыванием списков жертв репрессий, звучали свидетельства родных и близких тех, кто по ложному обвинению был схвачен и осужден. Скорбь, боль, слезы…: сложно описать чувства участников молитвы. Имена, свидетельства, молитвенные прошения и горящие свечи в память о жертвах репрессий: так можно описать атмосферу, царящую в храме. Но вот молитвы умолкли, свечи погашены, замер последний аккорд органа… Молящиеся медленно поднимаются с колен и расходятся в полном молчании…

ФОТО ОЛЬГИ ДУБЯГИНОЙ:

