В московском греко-католическом приходе свв. Константина и Елены отпраздновали Торжество Пресвятой Троицы (+ ФОТО)

В воскресенье 12 июня, когда по нынешнему календарному совпадению Западная и Восточная Церкви одновременно отмечали Торжество Пресвятой Троицы, Ординарий для католиков византийского обряда в России Епископ Иосиф Верт возглавил Божественную Литургию в приходе Святых Константина и Елены в Москве.

На Литургии Преосвященному Владыке сослужили настоятель прихода протоиерей Василий Вайда, протоиерей Сергей Николенко и священник-иезуит Штефан Липке. В богослужении также принял участие недавно рукоположенный диакон Илья Астапов.

Служба велась на украинском языке. Проповедь после Евангелия прочитал директор Института Св. Фомы о. Штефан Липке SJ.

В конце богослужения о. Василий Вайда ещё раз поздравил всех с праздником и выразил слова благодарности Владыке Иосифу за его предстоятельство на Литургии и за саму возможность найти время, чтобы разделить радость этого торжества вместе с общиной прихода.

В свою очередь прихожане в память об этом событии преподнесли своему Ординарию подарок — образ Святейшего Сердца Иисуса и букет белых роз.

В ответном слове Преосвященный Кир Иосиф поздравил всех с праздником и выразил свою благодарность всем, кто участвовал в богослужении, а затем тепло благословил собравшихся.



Информация и фото — Ольги Дубягиной