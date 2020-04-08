В Монголии появится еще один католический епископ

Папа Римский Франциск назначил 2 апреля священника Джорджо Маренго главой Апостольской префектуры Улан-Батора. Итальянский миссионер, служащий в Монголии с 2003 года, будет возведен в сан епископа. 45-летний священник, член Ордена Миссионеров Консолаты, назначен на титулярную кафедру Кастра Севериана (существовавшую в древности в Северной Африке). Его епископская хиротония состоится позже. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Джорджо Маренго родился 7 июня 1974 года в Италии, в Орден Миссионеров Консолаты вступил в 2000 г., священническое рукоположение получил в мае 2001 г. С 2003 года служит в Монголии.

Католическая миссия в Монголии существует с 1992 года. К настоящему времени в этой стране с 3-миллионным населением насчитывается 1500 католиков, сообщает UCANews. До 2018 года монгольскую католическую общину возглавлял филиппинский епископ Венсеслао Падилья, который скончался в 2018 году от сердечного приступа, не дожив нескольких дней до своего 69-летия.

После того как Монголия установила дипломатические отношения с Ватиканом, отец Падилья вместе с двумя монахами – собратьями по Ордену отправился в 1992 году в Монголию. Первые католические богослужения совершались в частных домах в Улан-Баторе и резиденциях посольств европейских стран. В том же году священник Падилья был назначен руководителем Миссии sui iuris Урги. В дальнейшем он основал в Улан-Баторе три католических прихода.

В июле 2002 года Папа Иоанн Павел II преобразовал Миссию Урги в Апостольскую префектуру Улан-Батора и назначил священника Падилью её префектом. 2 августа 2003 года он был назначен титулярным епископом Тарроса. Иоанн Павел II планировал лично возвести Падилью в епископский сан в ходе своего государственного визита в Монголию, но по состоянию здоровья Понтифика эта поездка была отложена.

29 августа 2003 года в соборе Святых Апостолов Петра и Павла в Улан-Баторе состоялась епископская хиротония Венсеслао Падильи, которую возглавил префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Крешенцио Сепе. В 2016 году епископ Падилья рукоположил первого священника – этнического монгола. Им стал Иосиф Энхе-Батор.

Сегодня в Монголии действуют шесть католических приходов, в которых служат 70 миссионеров, включая 45 монахинь и волонтеров-мирян.